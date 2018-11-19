德语是这样发展而来的

（德国之声中文网）2020夏季奥运会不得不延期。然而，尽管如此，今年仍举办了一次奥林匹克竞赛：歌德学院主办的国际德语奥林匹克竞赛。自2008年起，世界各地的青少年们每两年同台比拼一次，显示其德语知识和创造力。今年，来自60多个国家的14至17岁的男女学生们参加了这一比赛。受新冠疫情影响，比赛以在线方式进行。历经５天包括实时流、数字音乐会、霹雳舞、报告和对话在内的竞争，本届比赛于８月７日落下帷幕。获奖者众多，其中，来自美国的埃卜萨（Eban Ebssa）摘得A1级别桂冠；来自台湾的王志安B1级别称雄；来自格鲁吉亚的卡朗达泽（Keta Kalandadze）问鼎B2级别。

源于印度-日尔曼语

本届德语奥林匹克竞赛的口号是"Dabei sein!"（参与！）竞赛围绕对德语的掌握。传播德语是歌德学院的核心任务。然而， "德语"究竟是什么呢？这个语言从哪儿来，怎么发展的，而目前又是如何继续发展的呢？年轻的竞赛者们是否也想过这个问题？

若想了解德语的起源，很快就会被引入印度-日尔曼语族。从19世纪以来，语言学家们一直试图查清这个有众多近亲语言的巨大语族的根源。他们一直追踪到了公元前4000年。那时，印度-日尔曼人古老家乡非常可能位于黑海以北及以东地区。

日尔曼语言的形成

由这一原初语繁衍出众多相互迥异的语族和单种语言，其中就有早已死亡、今天无人知晓或已衰落的语言族群，例如赫梯语（Hetitische）、吐火罗语（Tocharisch）、伊利里亚语（Illyrisch）或汪达尔语（Vandalische）。语言史的研究文献汗牛充栋。从今天的角度看，想到像伊朗和德语这样的极不相同的语言居然有着共同的来源，不禁令人神往。

狭义上的日耳曼语形成于西元前一千年，是学界称为"首次发音移位"的语言变化嬗变的结果。此后，该语言的发展愈来愈复杂，因为，语言是历史：日耳曼部落遭遇罗马军队，与之作战，或作为雇佣兵在罗马军团里服役，便会在受其文化影响的同时，接过很多概念。希腊语的和罗马语的词汇越来越多地融入日耳曼方言。

通往新标准德语之路

直到第二次发音转变后才有所谓的德语。这一发音转变起于公元600年，延续了4个世纪。此后，从老高地德语、中高地德语、早期新标准低德语直至新标准德语的发展史或许对语言学家们更有意义。

歌德的口语今天无人听得明白

对非语言研究人员来说，可能以下情况更有意思：今天的发展阶段并非如19世纪和20世纪初叶的语言学家们所称起始于马丁·路德（1483-1546）及其圣经翻译，而是100年之后的1650年。现代人一定难以同德国最大的语言大师交谈：约翰·沃尔夫冈·冯·歌德（1749-1832）在世时说的方言，如今无人听得懂。

语言学家波伦茨（Peter Polenz）在其经典著作《德语史》中确认，"语言只存在于时间序列中"，并矫正了"祖先们的语言还没有被现代性所破坏的错误观点。"他指出，"直到今天，对语言不断走下坡路的哀怨依旧是文化悲观主义式语言批评的一种常见态度。"他强调，语言嬗变和语言异同乃是人类社会历史的不言自明的现象。

英语词汇越来越多地进入德语、新的城市社会方言应运而生。不过，像Autobahn（高速公路）、 Kindergarten（幼儿园）或Hinterland（内地）等德语词汇也走出了国门。因此，若来自世界各地的学生们今天致力于德语的学习，那他们无需担心德语衰败或英语化，而完全可以充满乐趣、全力以赴投入其中。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Tomaten auf den Augen haben：有眼无珠 Tomaten auf den Augen haben-西红柿放到了眼睛上，原本是比喻可能因为失眠等原因而导致的眼睛红肿。或者：Habe ich Knöpfe vor den Augen?——眼睛被扣子遮住了吗？两句德语意思相同，都是指很显眼的东西或事物却没有被看到。换成中文的意思就是“难道我眼睛瞎了吗？”或“有眼无珠”。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Viele Köche verderben den Brei：三个和尚没水吃 Viele Köche verderben den Brei——厨师多，汤做砸。意指多位厨师一起做饭，口味混杂反倒没有了特色。或许最好的办法是由大厨一人掌勺。中国有句俗话，一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃，说的就是这个道理。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Ich koche vor Wut：火冒三丈 通常人们都希望自己遇事能够保持头脑冷静。但是任何人都难免有发火、情绪失控的时候。德语Ich koche vor Wut的意思或近似中国成语：火冒三丈。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Das Auge isst mit：秀色可餐 显然，食物的色香味至关重要。Das Auge isst mit-眼睛也跟着吃 ，意思是秀色可餐的美食可以吸引我们的眼球，唤起我们的食欲，挑逗我们的味蕾。与其它许多西方国家一样，在德国，人们也并非总是吃快餐。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Auch nur mit Wasser kochen：人无完人 如果总是将自己与他人进行比较的话，那么这个德语表达就是一个很好的忠告：Auch nur mit Wasser kochen直译是“也用水煮饭”。意思是说其他人也是人，也有自己的缺点，人无完人。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Seinen Senf dazu geben：发表个人意见 seinen Senf dazugeben-加入他的芥末，意指一个人对某个话题发表他的见解，参与讨论。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Nicht das Gelbe vom Ei：美中不足 Nicht das Gelbe vom Ei-不是蛋黄的黄色。意思是美中不足，不是最理想的。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird：三思而后行 不要刚出锅滚烫时就吃，意思是对任何事情都不要操之过急，要耐心等待，三思而后行。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln：傻人自有傻福 最愚蠢的农民收获最大的土豆，意思是,聪明人往往瞻前顾后，犹豫不决，反而错失良机。而傻人没有顾虑有时反而得福。潜台词便是：没有太多顾虑，或许反倒能够成功。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Abwarten und Tee trinken：淡定自若 Abwarten und Tee trinken，短短一句话便描绘出一幅清闲舒适的画面：一边喝着茶，一边观察可能发生的事情。意思是遇事避免冲动，淡定自若，不失理智非常重要。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Niemals den Kuchen vor dem Anschnitt loben：不要早下结论 不要蛋糕没切就先夸奖，意在提醒人们不要过早断言一切进展顺利，而是应该等到有了结果之后再做评判。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Wenn du deinen Teller leer isst, gibt es morgen gutes Wetter：旧的不去，新的不来 你把盘子吃干净，明天会有好天气。这句德语显然是将方言翻译成标准德语时出现错误，将方言“Wedder再次”翻译成了“ Wetter天气”。由此成为一句俏皮话，意思是旧的不去，新的不来。

趣味德语：13句和美食有关的德语谚语 Liebe geht durch den Magen：爱由胃生 这句德语直译是爱情通过胃口。精心准备的美食可以成为爱的象征。一起烹饪和共同进餐也可以增进爱情。图中的心型姜饼有时候都能够足以用来表达甜蜜的问候。 作者: Louisa Schaefer



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