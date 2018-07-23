德语报摘：“白大象”与“豆腐渣”

(德国之声中文网)中国党和国家领导人习近平正在非洲访问。周三开始，习近平将在南非出席金砖五国领导人峰会。《南德意志报》认为，中国正在努力成为世界的核心，而这种努力在非洲表现的尤为明显。这篇题为《中国在扩展对非洲的影响力》的文章写道：

"世界的一端是美国总统特朗普，他正在切断同盟友的关系，渐渐走上闭关锁国的道路。而在世界的另一端，以党和国家领导人习近平为首的中国则正在努力重返'世界中心'。特朗普将第三世界国家比作'粪坑'，而习近平则对'非洲大陆的活力及其民众为谋求发展而付出的不懈努力'赞不绝口。对于中国扮演世界主导角色的努力而言，非洲是一个绝好的例证。...

中国试图在世界很多地区扩大本国的影响力，而在非洲，中国努力往往很受欢迎。非洲的政治领袖们认为，相对于对非洲逐步丧失兴趣的西方而言，中国是一个不错的选项。西方人有关民主、人权和善政的说教，常常让非洲人感到不耐烦。卢旺达总统卡加梅本周一会晤中国贵宾习近平时，对中国'平等对待'非洲大加赞赏。他说没，'这是一种革命性的立场，比金钱更有价值'。而金钱，其实正是关键所在。"

习近平向萨勒总统移交新建成的摔跤馆

中国早已是非洲最大的贸易伙伴。中国产品大量涌入非洲的同时，也从非洲获得中国急需的矿产资源。同时，为了推进"一带一路"计划，中国还在非洲大兴土木，推进基础设施的建设。此外，中国第一个海外军事基地就在非洲的吉布提，而同时中国还是非洲最大的军火供应商。除此之外，《南德意志报》还写道：

"同时，中国还努力在非洲精英阶层中改善中国形象，并扩大中国的影响力。过去几年间，中国邀请数千名非洲青年政治领袖到中国进行考察，并提供了大量的奖学金。根据联合国教科文组织提供的数据，2014年以来，在中国留学的非洲学生，已经超过了非洲去美国和英国的留学生人数。越来越多的记者也被邀请到中国参加培训。今年春季，来自布隆迪的记者文森特·博尼汉库耶（Vincent Mbonihankuye）参加完这类中国行项目后，中国官方媒体援引他的话写道，西方媒体将中国描绘成专制国家完全'不符合事实'。非洲记者们发现'中国是一个文明、民主、开发而前进中的国家'。"

中国大举投资非洲大陆，完成了一系列基础设施建设，但其中一些"豆腐渣"工程也引起诸多非议。《新苏黎世报》以《偏离轨道》为题介绍了中国在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴兴建的市内高架铁路。文章写道，中国以创纪录的高速度完成了一个价值五亿欧元的铁路项目。"但铁路的运营并不顺畅，入不敷出，线路设计不合理，最重要的是，刚刚运营三年，大多数车辆就已经发生故障不能投入运营了。"该报写道，这一城市快铁项目仅去年的营运损失就高达5000万欧元。《新苏黎世报》写道：

"现在人们也逐渐开始质疑，这些来自中国的投资是否真的没有负面影响。大多数情况下，这些项目的想法很不错，但工程做的却令人不敢恭维。北京在埃塞俄比亚非常活跃，埃塞俄比亚被看作是中国在非洲的模范学生，该国政府效仿中国模式，建立起了国家管控的计划经济，执政的统一党则学习中国方面建立起了干部体制。在首都亚的斯亚贝巴街头，汉字随处可见。市内以'埃中友谊'命名的广场、街道和购物中心数不胜数。

中国在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴兴建的轻轨快车

目前，埃塞俄比亚人也开始关心，这种友谊究竟对谁更有好处。埃塞俄比亚得到了一个质量低劣的铁路项目，而中国则获得了双重的好处：参加施工的是中国工人，资金来自中国贷款。但无论铁路是否能正常运营，贷款总是要偿还的。连接亚的斯亚贝巴和吉布提的另一条铁路项目也面临着类似的问题。这原本是一个让埃塞俄比亚获得入海口的典范项目。一条长749公里的铁路总计耗资40亿欧元。但车站选址非常糟糕，远离市中心和港口，以至于这条铁路直到今天都还没有能够正常运营。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]