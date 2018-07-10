德语报摘：欧洲 - 北京的新伙伴

美国总统特朗普实施的惩罚性关税，不仅使中美贸易争端不断激化，也使欧盟在如何处理对华经贸关系的问题上陷入两难境地。《法兰克福汇报》发表题为"自信的贸易政策"的评论文章称："在如何对待中国的问题上，欧盟和美国其实并无实质区别。法国总统提出的'保护欧洲'其实也不过是缩小版的'让美国再次强大'，区别仅仅在于一个是法国式的重商主义，另一个是美国式的重商主义。"

评论写道，令欧洲人大为光火的是，特朗普非但没有联手欧盟去共同制衡中国，而是将欧盟也列为制衡的目标。于是，欧盟也开始犯了自己原本指责特朗普的错误，也将贸易看作是零和游戏。在这里，中国的崛起同西方抑或欧盟的'没落'被画上了等号。这篇评论接着写道：

"德国和欧盟没有任何理由惧怕同中国展开竞争。同美国一样，欧盟的创新能力也足够强大，尽管极高的工资水准和劳动保护标准，也足以应对中国的官方补贴和对知识产权的盗窃。

而要想保持这一竞争能力，就必须要保持相应的框架条件，其中包括开放市场和自由竞争。这听起来毫无新意，但过去几十年的繁荣进步正是得益于这一框架条件。...而做到了这一点，中国的崛起就将是(欧盟的）机遇，会给双方带来一个'双赢局面'。"

中美贸易争端日趋激化的大背景下，每年一度的中欧周一在北京开幕。《南德意志报》报道称，今年的会议氛围明显好于以往。过去两年的峰会，因双方分歧过大，竟然不能就闭会联合声明达成共识。而今年欧盟代表显然有理由认为，中方会做出更多的让步。这篇题为《中国的新伙伴》的文章写道："

"在气候保护和伊朗核协定方面，布鲁塞尔和北京本来就有共识。而在投资和贸易方面，欧盟期望中国能做出让步，尤其是在农业领域开放市场的问题上。中方让步的程度将取决于中欧投资协定的进展。此外，中欧双方还将设立一个世界贸易组织改革小组。美国方面指责世贸组织容忍甚至纵容中方的不公平贸易实践。欧盟也在很大程度上认同这一批评。欧盟驻华大使施魏斯古特（Hans Dietmar Schweisgut）此前对《南华早报》表示：'为了继续保持世贸组织的可信度，我们必须对其进行改革，并弥补其运作机制上的漏洞。'他表示，各方均期望，中国能和欧盟一道，填补这些漏洞。"

文章写道，中美贸易争端愈演愈烈之际，中国官方媒体形容中国和欧盟在捍卫自由贸易方面是"天然盟友"。但欧洲人则一方面对特朗普破坏性的关税政策提出批评，另一方面也明确表示，欧洲决不会加入任何反美阵线。文章接着写道："

"事实上，造成布鲁塞尔和北京分歧的原因有很多，并不局限于中国日益严重的高压政策以及在南中国海的耀武扬威，而且欧盟几乎赞同华盛顿对北京贸易实践的所有指控：北京对中国市场的众多领域实行封锁政策。欧洲人的先进技术要么被强迫转让给中方伙伴，要么遭到偷窃。双方的竞争也往往有失公平，中国企业经常会得到政府的巨额补贴。多年来，中国领导人一再宣称，中国及其市场将进一步对外开放。但事实上，这方面的进展却微不足道。欧洲驻华商会今年六月发布的一项调研显示，欧洲企业认为它们受到了严重的不公平对待。二分之一的受访企业认为，他们的处境同去年相比变得'更为复杂'。与此同时，这份调研也坦承，在这种不公平待遇之下，中国企业在提升技术水准方面取得了十足的进步。60%的欧洲企业认为，中国竞争对手在创新能力方面，已经具有同等或更高的水准。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]