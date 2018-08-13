德语报摘：“和平稳定”的代价

（德国之声中文网）近来，人权组织谴责中国政府在新疆大规模非法逮捕维吾尔族人，据称"上百万人"在未经法律程序的情况下，被关进了"再教育营"。而在周一的日内瓦消除种族歧视委员会的会议上，中国代表对上述指控予以坚决否认，并为新疆描绘了一幅美丽的画面。《新苏黎世报》发表了题为《中国否认新疆存在'再教育营'》。文章写道：

"按照中国政府的说法，在新疆自治区各民族的人权都得到充分尊重。有关滥用暴力、任意逮捕和酷刑的报道，北京予以坚决驳斥。而对于有关新疆将上百万人关进再教育营的说法，中国更是认为不值一驳。周一举行的联合国消除种族歧视委员会会议上，中国方面就是这样为其新疆政策进行辩护的。为此目的，中国向这次会议派遣了一个近五十人的代表团。

日内瓦会议讨论的话题之一是一项极其严重的指控，即新疆有一百万人被关进了再教育营，另有两百万人要参加所谓的学习班。这些内容来自人权组织'中国人权捍卫者'向联合国委员会提交的报告。联合国消除种族歧视委员认为这一报告是可信的，并要求中国方面为此做出解释。

《新苏黎世报》的报道中称，中共统战部官员胡联合在回答有关新疆问题的问询时，对各类指控均予以坚决驳斥。也否认大规模"再教育营"的存在。不过，他间接承认，一些犯罪行为较轻微的人，被送往培训中心接受职业培训，以便他们能更好地重新融入社会。文章接着写道：

早在中国代表团在日内瓦作出表态之前，中国的《环球时报》就已经阐述了中国对此问题的看法。

被视为中共国际喉舌的《环球时报》在一篇社评中写道，新疆保障人权的最高宗旨就是要保障和平和稳定。正是由于采取了一系列措施，才避免了该地区变成'中国的叙利亚或利比亚'。该报写道，这是新疆各族人民不得不付出的代价。"

香港民族党主席陈浩天

为了"和平和稳定"，要付出怎样的"代价"，近来也是香港社会所关注的问题。《法兰克福汇报》以《禁止讨论独立》为题，介绍了香港民族党主席陈浩天出席外国记者俱乐部一次活动而引起的轩然大波。文章写道：

"其实香港民族党的支持者非常之少。该党有关香港独立建国的主张响应者也非常有限。但该党主席陈浩天周二出席香港外国记者俱乐部的一次活动仍然获得了广泛的关注。此前，北京中央政府曾试图取消该活动。香港特首林郑月娥称外国记者俱乐部邀请陈浩天的举行'有欠考虑而且令人遗憾。'其前任梁振英更是指责记者俱乐部今后可能还会邀请'犯罪分子和恐怖分子'。

官方的上述种种做法，恰恰激怒了那些长期以来一直担心香港言论自由和自治权利、并呼吁警惕北京影响力日益扩大的人们。对他们来说，这是一个原则问题：他们要捍卫人们讨论独立问题的权利，尽管他们并不一定支持独立的主张。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点