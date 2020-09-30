德语报刊评电视辩论：政治文化是最大输家

（德国之声中文网）德国《时代周报》题为"愤怒的白人男性"的文章写道："特朗普在与拜登的首场电视对决中，展示了他好斗的一面。而挑战者也以进攻为主。（整场）令人无法忍受。"



文章写道："特朗普与拜登两人可以说再不同不过了。一个人跳跃性、不接受教训、制造自己的真相，另一人政治经验丰富、顾问团环绕、塑造自己的国之重臣形象。然而，无论是美国总统，还是其挑战者都有一个共同点：他们都会以自己的方式失控。"



文章写道，开场仅数分钟，美国总统就打断前副总统以及主持人，"并且以一种攻击性持续下去"。"特朗普就是要全力碾压拜登，而后者早在第一个辩论主题时就说出了：闭嘴。到这个夜晚结束的时候，人们会想对双方都这么说。"



"而后来，攻击性不断继续。拜登对特朗普的称呼包括'小丑'。这听上去也不太像一位总统会说的话，但他的许多支持者可以乐于听到。对决前他们担忧拜登会无法招架特朗普的进攻。这是多虑了。"



"这场相遇配不上称之为'辩论'。混乱、难以忍受、内容成了次要的，因为持续的打断让人几乎无法跟得上提出的论据。"





文章写道："在美国，电视辩论一直都是一场大型秀，精心设计的戏剧。……对它的期待相应很高，尽管过去的总统选战和最新的问卷显示，对绝大多数公民来说，它对选举结果并无决定性。"



"90分钟后，终于结束了。双方阵营自然都可以宣称自己的参选人获得了这场对决的胜利。……这场辩论没有清楚的赢家。这样的水平之下，输家首先是选民们。"



"有尊严的辩论"



瑞士《新苏黎世报》评论认为，这场辩论是美国政治形势的缩影：甚至无法进行一场有尊严的辩论。



评论认为，两位总统参选人的对决带有个人攻击，而不是以内容上的论辩为主。对于深层问题几乎没有提出解决的思路，而是沦为一场真人秀。电视辩论反映出这个国家无法达成共识的混乱。



评论写道："总统特朗普要承担首要责任，他的战略是像推土机一样压过一切，不给讨论留空间。……尽管如此，拜登也多次因此失控。他称总统是小丑和种族主义者。辩论进行了还不到20分钟，拜登一句'住嘴'就脱口而出。"





评论写道，对于民调落后的特朗普来说，这场辩论成为一场失去的机会。"那么他因此输了吗？要等到选举后才知道。四年前，希拉里·克林顿被视为三场与特朗普电视对决的赢家，但进入白宫的却是后者。但毫无疑问，输家是美国的政治文化。"



电视辩论：拳击赛与戏剧表演的混合



《南德意志报》写道：美国新近的历史上恐怕没有哪一场总统竞选电视辩论如此激烈。不过，90分钟后，并没有一方被打倒在地，而是正相反。



文章写道："要描述美国总统竞选电视辩论，有两种可能的类比。一是拳击比赛。…最终，一方休克，或者至少按比分失败。二是戏剧表演。两位演员走上舞台，无视导演给出的指令，因为他们都只面对自己的观众。那么最终很可能双方都摆出胜利者的姿态，--对方发出嘘声，自己的粉丝则发出欢呼。"



文章写道，特朗普与拜登周二的电视辩论是拳击赛和戏剧表演的混合。"过程粗暴，击出能使人休克的重拳，打中下巴，一段时间里可以说还流了血。"但是，"无论是特朗普还是拜登，都可以满意地飞回家。因为双方在戏剧上的表现，都相当不错。"

文章写道，至于这场辩论对美国选民来说，能有多大帮助，令人疑惑。但另一方面，到底还有没有相当数量的尚未做出决定的“中间选民”，也令人疑惑。“因此，更有可能的是，辩论让阵营之间的鸿沟加剧，而不是诱导选民换边站。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。