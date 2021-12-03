 德语媒体：WTA让国际奥委会陷入窘境 | 媒体看中国 | DW | 03.12.2021

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德语媒体：WTA让国际奥委会陷入窘境

《法兰克福汇报》分析认为，国际女子网球协会为了声援彭帅而放弃在中国利润丰厚的业务，这样的勇敢行动在体育界已经很久没有见到了。《日报》则评论指出，国际奥委会所谓的静默外交手段不能尽快拿出成果来的话，愤怒的声浪将会越来越高，WTA的行动只是一个开始。

Australian Open Tennis l Andrea Hlavackova und Peng Shuai

2017年，彭帅与捷克球员合作参加澳网公开赛女子双打比赛

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国际社会12月2日持续关注彭帅安危带来的後续效应，管理男子网球巡回赛的ATP并未跟进WTA的脚步宣布暂停在中国的赛事，但不少网坛巨星仍公开称赞WTA的作法。中国官方也对该决定做出强烈的批评。

彭帅事件在国际社会继续延烧，在国际奥会21日称与彭帅进行了30分钟的视频会议後，中国人权律师滕彪告诉德国之声，国际奥会的处理方式凸显了该组织一直以来对人权问题「漠不关心」的态度。

“彭帅在哪里”（#WhereIsPengShuai）成为推特上热门话题标签的同时，舆论也开始追问 “张高丽在哪里”（#Whereiszhanggaoli）。时评人长平对此的回答是：中共权力体制在哪里，张高丽就在哪里。

（德国之声中文网）国际女子网球协会（WTA）决定暂停在中国所有赛事的举动，引起了德语媒体的关注。《法兰克福汇报》驻京记者Friederike Böge和该报体育记者Christoph Becker联合撰写分析文章指出，对于WTA来说，这是一场“为支持彭帅而进行的勇敢较量”（Gewagtes Spiel für Peng Shuai）。文章分析道，从中期来看，该协会将会承受严重的经济损失。而在距离北京冬奥会开幕还有3个月的时候走出这一步，则具有象征性的意义。

“一家体育机构，为了维护价值观而拒绝利润丰厚的中国市场，这样的事情已经很久没有发生过了。在过去几年中，曾经多次发生体育官员因为运动员或者教练员发表对华批评言论而出面道歉，或者与相关言论划清界限的案例。比如NBA，还有厄齐尔的前东家阿森纳俱乐部，这位足球运动员曾在2019年抨击中国迫害维吾尔人。WTA在中国的业务也相当可观。在疫情之前，该机构盈利收入的三分之一都来自于中国。2019年该协会在中国举办的九项赛事，光奖金加在一起就有3040万美元。其中在深圳举办的WTA年终总决赛所发放的奖金就高达1400万美元，这比2019年在伦敦举行的男子网球ATP年终总决赛的奖金总额高出500万美元。而WTA还和深圳方面签署过一份期限为十年的合作协议。”

不过作者也接着指出，在中国的“零容忍”防疫政策之下，WTA决赛就被迫转移到墨西哥举行，而明年的比赛也很有可能无法在华举行。所以从这个角度来看，WTA此次暂时撤出中国所蒙受的实际经济损失可能也并没有看起来那么大。

不管怎样，WTA取消和中国之间的合作，对整个行业都产生了警示作用。“其它体育机构在处理中国业务时也越来越多地面临利益和声誉之间的抉择。这包括那些成为维权人士批评对象的冬奥会赞助商。WTA的决定也在向国际奥委会施加压力。”

柏林出版的《日报》也发表评论文章《体育界的团结》（Sportliche Solidarität）指出，WTA主席西蒙（Steve Simon）的相关声明使得国际奥委会陷入窘境。“因为国际奥委会仍然认为可以在运动员的福祉和商业业务之间进行取舍。在两难境地下，业务自然更重要。而位于洛桑的国际奥委会总部现在看起来就像是中国宣传部门的一个海外办事处，这一后果显然是经过内部考量之后决定承担的代价。”

作者Johannes Kopp最后总结道，国际奥委会目前还在试图通过声称将体育和政治区分开来逃避争议。“然而如果国际奥委会所谓的静默外交手段不能尽快拿出成果来的话，愤怒的声浪将会越来越高。WTA现在已经开了个头，这很好。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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