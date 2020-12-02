德语媒体：WHO的新冠源头调查“雷区”

（德国之声中文网）经过长久的艰难谈判，世界卫生组织终于成立了由10名国际专家组成的团队，他们将与中方研究人员共同调查新冠疫情的起源。《法兰克福汇报》驻京记者Friederike Böge撰文指出，这一调查如同置身政治地雷区，举步维艰。

为什么说这样的调查行动如同步入雷区呢？这支专家团队中唯一的德国人——来自科赫研究所（RKI）的动物医学家雷恩德尔茨（Fabian Leendertz）点出了第一个潜在的“地雷”：“一定要找到一个（对疫情起源）负有罪责的国家，这样的想法对于一个开放式结果的调查来说肯定是有害无益的。”他认为，病毒从动物界传播到人类身上，这可能在世界上任何一个角落发生，“这种事情你不可能归咎到某一个人身上”。

《法兰克福汇报》记者接着指出，在特朗普一再宣扬他的“中国病毒”概念，试图把新冠病毒全球大流行的责任推给北京。而中国政府也在向自己的民众灌输疫情最早是在其它国家，比如意大利或者印度爆发的观念。

“这其中的意图十分明显：中国政府希望以此转移人们的注意力，忽略在疫情初始阶段医生就病毒发出警告但却遭到打压训诫的事情。”作者接着指出，调查行动所面临的另一个“地雷”，则是另一个棘手的问题：“国际专家什么时候能够去武汉考察，他们在那里能够被允许调查哪些场所。”

德国专家雷恩德尔茨提醒人们，不要想象他们会穿着防护服去检查野生蝙蝠，或者是去什么皮草农场调查一番，就能够得出一个合理的结论。“这支团队所扮演的角色其实是，和中方的专家进行会谈，了解他们已经进行了哪些调查，未来还有哪些计划。到目前为止，这些会谈都是以线上虚拟会议的形式进行，已经开了三次。但是根据雷恩德尔茨透露，专家团前往中国的日期目前还没有确定。”

然而就在包括雷恩德尔茨在内的研究者仍然主要聚焦于武汉一带的蝙蝠和其它野生动物时，中国政府已经开始推演另外一个假说，那就是病毒是由进口冷冻食品传播到武汉华南海鲜市场的。“尽管大多数专业人士都认为冷冻食品传播的假说成立的可能性极小，但是北京仍然坚持，世卫组织调查团的行动框架中必须要加上这一条。”

《明镜周刊》也关注了世卫组织对新冠疫情源头的调查，对该组织流行病学家范-克尔科夫（Maria Van Kerkhove）进行了专访。这位43岁的美国专家是世卫组织Covid-19疫情工作小组的技术主管，并曾在2月份作为世卫组织专家团的一员到过武汉。当记者问到，当时是否感觉中方在试图掩盖什么时，范-克尔科夫回答道：

“这种事情是世卫组织调查团永远无法知道的，不管你去哪个国家。你能够看到的，往往只是好的一面。当然如果有问题没有得到正面回答，我们会一直追问下去，直到得到答复。”

记者指出，世卫组织在武汉调查之后做出的评估被视为“对华友好”，疑问WHO是否为了能够获准进入中国而做出了一些让步。范-克尔科夫表示这样的预设前提“不公平”：“在中国，哪怕是普通民众也非常清楚，他们应该做些什么去控制疫情传播。当时的气氛有点像一场保卫战，就是‘我们要一起打赢这一战’的感觉。”

对于世卫组织再次赴华调查的计划，范-克尔科夫指出应该将调查行动视为“一项长期的合作”。“调查疫情的源头，自然是要先从武汉入手。世卫组织团队将会对最早确诊的新冠病人进行检查，以求寻找到可以继续追踪下去的线索。”她还透露，专家团也会与武汉病毒研究所的专家进行交流。

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