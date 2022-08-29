德语媒体：TikTok 禁还是不禁?

（德国之声中文网）柏林出版的《世界报》以"TikTok好得过分，所以我们必须禁止它"为题，刊发评论指出，这款来自中国的社交APP让无数青少年上瘾，而且中国政府至少具备间接影响内容的能力，因此欧盟必须采取坚决措施。

"TikTok的母公司是中国企业字节跳动，而且中国政府在母公司内也持有股份、在董事会也有代表，因此各界一直对TikTok的数据保护存有疑虑。包括《华尔街日报》等媒体都在去年调查发现，西方用户的个人资料曾经在中国境内被调阅。因此美国公职人员的公务手机上禁止安装TikTok。情况看上去还不错。"

"但是仅仅这么做是不够的，我们需要全面禁止TikTok，最好是在欧盟层面上全面禁止。TikTok的危险并不仅仅在于数据泄露。这款应用程序为用户提供个性化推送，娱乐内容的推送完美地匹配每一个用户的具体偏好。这一点远远超出任何有关数据保护的疑虑。特朗普有一句话说得很对：必须禁用TikTok，因为它是一个能够威胁安全的宣传机器，可以对自由世界施加巨大影响力。"

"目前，大约2/3的德国16-18岁青少年使用TikTok。这款应用程序的特点是：根据用户的习惯与偏好，短片会一条接一条地无缝自动播放，根本不需要用户自己做选择。这套机制运转得极其有效，以至于现在许多人都说：TikTok的算法比我更懂我自己。"

"这套算法让无数人上瘾，因此TikTok就成为了整整一代人消磨时间的机器。这也是中国国内版抖音具有限制时长之青少年模式、更少劲舞等垃圾内容、更多科普及历史内容的原因。中国政府也希望如此。"

"而且，除了唱歌跳舞、做菜做饭的内容，TikTok的许多内容其实是高度政治化、却一点也不无聊的。这简直就是完美的宣传工具。字节跳动以及躲在背后的中国共产党打造的这款APP，能够潜移默化地向那些尚不具备足够媒体鉴别能力的青少年用户传递政治讯息。"

"比如，多国记者都报道指出，去年美国议长访问台湾时，TikTok上播放的短片绝大多数都是对此作负面评价。这还可能更进一步：假如中国武力攻打台湾，TikTok真的会优先推送切合中国立场的内容、禁用或者调低另一方视角的可见度。这并非杞人忧天。狡诈之处在于：TikTok理论上只是看上去无害的社交平台，推送的内容都是来自私人用户，无法直接和字节跳动或者中共相关联。"

作者接着指出，TikTok的短片往往由各类私人主播呈现，能够以极具亲和力的方式来散播有问题的观点；而且，在问题观点为公众舆论所关注前，往往已经有数以百万计的缺乏国际政治背景知识的青少年看过了短片。

"更加危险的是，年轻一代如今已经把TikTok当作了搜索引擎。尽管中国政府并非提供所有问题的答案，但是中国当局至少能够间接决定哪些账号、哪些内容不予显示。"

"也就是说，自由世界的下一代的思想正在受到一个反民主的共产政权的巨大影响。是时候喊停这一切了。"

TikTok为何叫人上瘾?

瑞士《新苏黎世报》则刊发短评驳斥了德国《世界报》的观点。文章以"不，中国并没有想让我们的青少年变蠢"为题，认为不必太过担心TikTok。

"文化悲观主义者以及阴谋论者总是认为我们受到了邪恶势力的威胁。现在，来自中国的TikTok也落入了这些人的法眼，他们认为，'一切都会变得更糟糕'，'TikTok正让我们的青少年变蠢'，'我们的青少年现在只有金鱼一般短的专注力'，'青少年沉迷于无厘头而不能自拔'，'而且TikTok是中共的外宣工具'。"

"其实我们可以轻松看待这一切，有四大原因。其一：TikTok用户群的主体已经不再是半大不小的青少年，许多成年人如今也加入了这个平台。其二：短片的品质完全正常，没有任何人必须只看唱歌跳舞的短片，书籍推荐、旅游资讯同样有不少；而且很大一部分内容都是以自嘲的语气呈现，这一点也不蠢。其三：假如这款APP煽动屠杀维吾尔人，或者宣扬攻打台湾，我们届时再禁止也不迟。其四：长度短并不意味着肤浅，而是一种美德。请扪心自问：假如这篇评论长度扩大三倍，你还会看吗？"

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