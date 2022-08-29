德语媒体：Tiktok，北京对抗西方的利器？

（德国之声中文网）“许多人仍然认为，Tiktok主要是给那些爱看唱跳视频的青少年用的。要不要对它加以重视？甚至要加入进去？许多德国媒体、公司和议员都觉得答案是肯定的。这也难怪，毕竟他们都想保持热度。这个社交平台正以前所未有的速度在增长。去年Tiktok是互联网上访问量最大的网站，甚至超过了谷歌。”《南德意志报》本周一（8月29日）发表的一篇评论这样开头，作者接着举出德国电视台，政党议员等都尝试利用Tiktok触及更多受众。

作者Philipp Bovermann接着指出，这些内容并没有什么问题，有问题的是Tiktok本身：“这个平台会一步一步发展成公共基础设施的一部分，就像道路、桥梁、电线一样，每多一个这样的账户，Tiktok就会向这个方向迈近一步。Facebook或Twitter就是这个样子。社会平台控制着用户的关注点，也因此可能主导社会辩论。他们提高某个话题和人的能见度。为了做到这一点，他们会分析用户的行为。”

但TikTok隶属中国企业字节跳动，这引发它是否会给国家安全带来威胁的担忧。文章援引奥地利数据研究员克劳斯（Felix Krause）最新的报告结果，根据调查，Tiktok在用户从该应用中打开的页面上进行监控，它可以跟踪键盘输入，包括密码等信息。

美国网络媒体BuzzFeed今年6月的报道尤其令人担忧。该媒体取得了TikTok 的内部会议录音，其中内容包括，北京总部的员工可以读取美国用户的数据。一个月后，有消息指字节跳动发出指示，在其现在已经停用的新闻应用TopBuzz上，把亲中内容放在西方用户的显著位置，并让那些负面新闻消失。几天后，彭博社报道，有中国政府机关在2020年与西方国家的Tiktok员工接触，要求开设一个秘密宣传渠道，被后者拒绝。标题为“Tiktok流行在世界各地，它属于中国 这就是问题所在”（Tiktok ist weltweit beliebt - und gehört China. Das wird zum Problem）的文章写道：“关键在于，如果中国政府给北京的同事做出转移西方用户的数据指示，中国之外的Tiktok员工是否对此知情--或者更糟糕的是，操纵不透明的Tiktok算法，影响选举或使民主机构失去合法性等等。北京在本土封锁西方社交媒体平台。这应该引起人们的深思。“

作者写道，尽管Tiktok强调遵循用户数据原则 ，“尽量减少数据在欧洲以外的流动，并严格限制能够访问这些数据的员工数量"，但这留下了很大的回旋余地：“从明年开始，欧洲用户的数据将被储存在都柏林的数据中心，这也不能让人放心。重要的不是数据储存在哪里，而是谁可以访问它。”

文章最后指出：“尤其是那些政治人物和官方机构，随着他们进驻Tiktok，更是给这个平台作为一个可靠的信息之地提供了一臂之力。只要Tiktok不能证明其业务独立，不受中国政府影响--这可能很困难--政治家们就应该尝试以传统方式赢得年轻一代：制定政策时考虑到他们的需求。”

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德国《商报》（Handelsblatt）的一篇评论则认为，德国经济必须要出台新的中国政策：“俄罗斯的例子表明，当德国经济把所有的鸡蛋放在一个篮子里时会发生什么，如果这个篮子坏了，所有的蛋都会一下子消失。这就是对俄罗斯天然气的依赖出现的状况。“ 作者Julian Olk写道：” 然而，从经济层面来看，俄罗斯只是一个配角。由于最近台海危机加剧，与中国脱钩似乎越来越有可能发生，这样经济损失将大得多。“

文章指出，虽然德国企业知道其中利弊，但中国这块有吸引力的市场难以让人忽视：“事实上，像大众汽车和巴斯夫这样的公司继续在中国大笔投资。虽然股东代表开始批评把重点放在中国的做法，但这远远不够。国家必须以指导性的方式进行干预。至少，它不应该为高风险的投资提供大规模的资金保障。“

标题为”经济部的新中国政策是必要的，早就该出台“（Eine neue China-Politik des Wirtschaftsministeriums ist notwendig und überfällig）的文章接着写道：“这种担保仍然给公司提供支持，导致的结果是投资继续主要流向中国……除了纠正这一方针，没有其他选项。”

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