德语媒体：TikTok交易的障眼法

（德国之声中文网）特朗普周末高调批准此前已被美国宣布禁止的短视频软件TikTok与甲骨文和沃尔玛合作重组在美业务，并称这一交易"非常棒"，将"保证100%的安全"。《法兰克福汇报》经济版的评论指出，特朗普的如意算盘并未成为现实，而中国人将保留对TikTok的影响。文章写道：

"特朗普把TikTok的交易达成作为与中国日益激化的对抗中的一个阶段性胜利来大肆庆祝。但实际上，这个协议中有不少障眼法的成分，而特朗普连他当初所要求的很多作为最低限度的承诺都没有得到。就在不久前，特朗普还坚持称，只有全部出售TikTok美国业务才能阻止他禁止该应用在美国使用。而现在达成的交易要捉襟见肘得多：甲骨文和沃尔玛将只是少数持股方。考虑到迄今已经参股字节跳动的其它美国投资者，虽然可以说美国资本今后将掌握TikTok的过半股份，但字节跳动也将保留不可忽视的影响力。完全不是特朗普所夸口的那样--TikTok今后将与中国没有半点关系。美国总统喜欢表现得好像他在与其它国家打交道时握得一手王牌，但是几周前中国推出新的限制技术出口清单，这一招棋或许一定程度上使得TikTok（与美国公司）最终的结盟比原先讨论的要轻松得多。

因此这样看来，特朗普并没有多少理由摆出胜者姿态。人们难免会得出这样的印象：过去几个月围绕TikTok的争端很大程度上是一场政治争锋秀，特朗普试图在选战中通过与另一个超级大国的角力亮出自己的肌肉。其实在这位美国总统将这件事作为其个人的优先议题之前，该款应用的运营商就已做出一系列妥协，以求消除美国政界人士对其的安全顾虑。在此意义上，最新达成的协议不过是延续了一条既有的路线，只是现在又加上了白宫的大声鼓噪。由于结果并非TikTok全部出售，因此，能在多大程度上确实消除安全隐患，尚且存疑。"

谁来买德文的"习选"？

不久前有细心者发现，在德国最大的连锁书店Thalia的几家分店里，出现了一个中国出版物专柜，而《习近平治国理政》也赫然在列。《世界报》问到："为什么这样一本宣传读物会在Thalia被摆上显著位置，虽然可以想象它不会吸引多少人购买？"

根据市场营销方案来布置展示内容在图书业内是一种普遍的做法。就是说出版社会出钱给书店，让自己的读物出现在特定的位置上。而据Thalia证实，的确与《习近平治国理政》的出版商中国图书贸易有限公司（CBT）有合作关系。报道接着写道：

"但CBT不是一家普通的出版社，这家位于法兰克福附近的企业是中国国际图书贸易总公司的子公司。而后者则是隶属于中共中央的机构。说到底在Thalia租用展售面积的是中共。如果在Thalia书架上看到笑容可掬的习近平，那不是市场营销，而是施加政治影响。"

报道在介绍了这一做法引起的批评和争议后写道："这个星期，在有关Thalia书架上的政治影响受到关注后，如果再次来到柏林亚历山大广场上Thalia分店四层楼，会有另一个令人意外的发现：在放有《习近平治国理政》的书架前突然多了一张书桌，上面是以批评眼光看待当今中国的书籍。其中一本书名是《无声的征服》（Die lautlose Eroberung），讲的是中国如何渗透西方民主。"

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