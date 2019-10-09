德语媒体：NBA到底有没有向中国折腰？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"西方消费者也有力量"为题，刊发评论指出，西方企业以往屈从于中国的威权时，西方人只能耸耸肩。但是这一次，北京遇到了NBA的反弹，这说明，西方的消费者只要真正重视言论自由，也能拥有足够强大的力量。

"但愿这起案例能够成为样板。当中国试图超越国界来限制言论自由时，美国NBA的总裁向我们展示了究竟应该如何回应这种蛮横的举动。北京想向NBA方面施压，迫使休斯顿火箭队的经理闭嘴。后者几天前曾经发推特支持香港的示威者。"

"显然，北京当权者曾经确信，威胁将NBA逐出利润丰厚的中国市场足以迫使NBA总裁萧华(Adam Silver)担惊受怕。然而，萧华根本就没想到要害怕，反而明确表示，NBA联赛支持言论自由等价值观，还强调言论自由是NBA最好的出口产品之一。萧华的这番言论也是说给美国本土市场听的，在美国，像NBA这样的机构如果屈从于北京，公众肯定不会高兴。但是这一事实并不会有损萧华这一姿态的意义。"

"做出这样的姿态非常重要。此前，北京越发蛮横地迫使西方企业、高校、政府在被中国视为核心利益的一些敏感议题上进行自我审查。现在NBA的案例则说明，只要当事人(比如此案中NBA各球队)之间不互相拆台，就能抵抗中方的压力。这是因为，中国观众不太会愿意放弃观看整个NBA联赛，篮球在中国太受欢迎了。"

"中国的市场实力并不意味着，(西方)企业就只是乞求者。西方企业为中国提供了就业岗位，还提供了一部分中国本身无法制造的产品。高水平的篮球就是这些商品之一。"

"长久以来，每当西方企业屈从于北京的专制时，西方人只能耸耸肩。比如汽车厂商奔驰，因为在广告中引用了诺贝尔和平奖得主达赖喇嘛的一句格言，就不得不就'伤害了中国人民感情'而郑重道歉。现在，NBA的抵抗告诉我们，西方的消费者只要足够珍视自己的言论自由，就也能具有强大的市场力量。"

《法兰克福评论报》以"向金钱下跪"为题，批评认为，虽然萧华发表了支持言论自由的申明，但是NBA在此次风波中的实际做法，依然以商业利益为重。文章指出，两年前，美式橄榄球运动员卡佩尼克(Colin Kaepernick)在揍国歌时下跪，以抗议种族主义，遭到了橄榄球联赛高层的强烈批评，以至于丢了工作；当时，NBA总裁萧华为他打抱不平，坚决捍卫体育界的言论自由。

"这一次，萧华虽然也认可休斯顿火箭队经理莫雷(Daryl Morey)的言论自由权利，但是萧华的行动其实却比言辞更为响亮。NBA立刻在官网上刊登的道歉、莫雷争议推特被删除、痛改前非的道歉、火箭队老板菲尔蒂塔(Tilman Fertitta)公开表态不支持莫雷，这一切都说明，NBA之前自己打造的价值观，在巨大中国市场的商业利益面前一文不值。不管是NBA，还是其他联赛或者体育俱乐部，抑或是政客----他们一旦依赖于那些无视人权国家的金钱，就不再会谈论人权。"

"所以，拜仁慕尼黑足球队前往卡塔尔的训练营，尽管那里存在奴工已经是公开的秘密；德国向沙特阿拉伯出口军火；西门子则获得来自中国的巨额订单，因为西门子总裁凯飒(Joe Kaeser)警告说，不要批评中国领导人。"

因种族歧视言论而被迫辞职的斯特林

"NBA曾经是高举价值观的典型。洛杉矶快船队老板斯特林(Donald Sterling)五年前被迫辞职，因为他的种族主义言论遭到了揭露；2017年，夏洛特市的全明星赛举办资格被取消，因为北卡罗莱纳州通过了歧视同性恋的法案。2019年，在包括NBA等方面的施压下，争议法律被修改，于是夏洛特又重新获得了全明星赛的举办资格。而现在，NBA面对来自中国的金钱，却又跪下了。"

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