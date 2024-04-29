德语媒体：Mr.Li救特斯拉

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周日对北京进行了闪电式访问，并与中国总理李强会面。《法兰克福汇报》文章认为，无论对马斯克还是李强，这次会面都立即带来回报。《南德意志报》文章了关注了TikTok抵制美国新法律的前景。

（德国之声中文网）"特斯拉在中国正经历困难时期。 在迄今为止全球最大的电动汽车市场，中国制造商早已超越美国。特斯拉挑起价格战以及从高端市场转向大众市场似乎对自己的伤害最大。 深圳的竞争对手比亚迪已经处于领先地位。现在，特斯拉老板马斯克正试图通过突访北京来扭转局面。周日，他会见了总理李强，后者在担任上海市委书记期间成为特斯拉在这座经济大都会建厂的推动者。"--在介绍了马斯克此次北京之行的大背景后，《法兰克福汇报》文章分析，此次访问可能对双方都带来好处。

文章写道："李总理利用这次会面继续推动吸引外国投资者，称特斯拉在中国的发展可以被称为中美经贸合作的成功典范。中国可以将此次访问视为与邻国印度竞争的一次胜利，印度正与中国竞争吸引国际投资者。几天前，马斯克以日程冲突为由，临时取消了印度之行以及与总理莫迪的会面。在苹果将生产线迁到印度后，北京采取了报复性措施。"

对于马斯克而言，此次访问也收获满--特斯拉成为目前唯一一个通过中国汽车数据安全合规要求的外国企业。文章指出："对于特斯拉来说，通过这些测试更加重要。 这样一来，特斯拉的车应该可以再次进入最近被排斥在外的一些敏感区域。日本《日经新闻》年初报道称，越来越多的中国政府机构将特斯拉拒之门外。而特斯拉早就被禁进入军事地区。更为重要的是，通过测试是其在中国人民共和国提供自动驾驶功能的先决条件。"

文章指出，特斯拉迄今必须将收集到的行车数据储存在上海的一个数据中心，并且不允许将它们转移到美国。 尚不清楚的是，特斯拉现在可以在多大程度上将这些数据用作在中国境外训练算法。"但是，特斯拉在通过中国车辆数据检测后肯定可以获得新的数据，接触到明显不同于美国的交通场景。"

鉴于中国新能源汽车制造商在自动驾驶领域所取得的巨大成功和特斯拉在强大的竞争压力下市场份额缩小的不利局面，文章援引一位中国网民的评论总结道，马斯克此次访问是"Mr.Li救特斯拉"。

“TikTok挑战美国新法成功机会很大”

美国总统拜登4月24日签署法律，要求中国科技公司字节跳动出售其旗下短视频应用程序TikTok，否则TikTok将在美国被禁。《南德意志报》文章分析了阻碍TikTok出售的原因以及TikTok抵制新法的前景。

TikTok首席执行官周受资(Shou Zi Chew)表示，将使用法律手段，挑战美国针对TikTok的新法。 图像来源: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

文章写道："要达成交易，必须三方达成一致：可能的买家、TikTok所有者字节跳动和中国政府。 字节跳动公开表示不会出售TikTok。 这和有关该集团正在讨论销售方案的媒体报道相悖。 此外，路透社报道称，字节跳动宁愿关闭TikTok，也不愿卖掉它。 无论字节跳动立场如何，都必须有中国配合。 自2020年起，人工智能和推荐算法受到出口管制的限制。 到目前为止，中国政府尚未对美国的TikTok法律正式发表评论，但官方媒体已排除出售的可能性。"

TikTok现已表示，要对美国的新法律发起法律挑战，将在法庭上以美国第一修正案为由对此"提出挑战"。《南德意志报》文章写道：

"它（第一修正案）禁止国会通过限制言论自由权的法律。 一半的美国政府当局使用TikTok。 禁令的影响将是大规模的，TikTok成功的机会很大。美国政府将以国家安全为由为新法辩护，一些法官过去曾将国家安全置于言论自由之上。 而迄今为止，禁止TikTok的尝试在法庭上均以失败告终。"

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