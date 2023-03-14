德语媒体：G7和中国

（德国之声中文网）德国《明镜周刊》网络版周六在“G7和中国”的标签下，发表了题为：“尽可能开诚布公 尽可能独立自主”的文章。在引言中写道：“G7的闭幕声明中，中国的名字被提及了21次：这个国家既是西方工业国家最大的贸易伙伴，也是其最大的竞争对手。现在，一种共同的对华政策开始显现轮廓。”

由于乌克兰总统泽连斯基的突然到访，G7各国领导人提前一天于周六发表了会议的最后公报，好在周日的最后一天会议中集中精力关注乌克兰战争的问题。《明镜周刊》关注公报写道：“对于未来与中国关系的构想，可以用一句话来概括：尽可能开诚布公，尽可能独立自主。对于G7来说，中国既是经济上的对手，也是安全政策上的合作伙伴。”

文章指出：“在安全政策上，尤其是美国和中国日益直接的竞争引发了关注。特别是围绕台湾地位的激烈争论，美国保护台湾的独立，但中国声称其为自己的领土，这导致了日益紧张的局势。在南中国海，安全专家多年来视其为冲突最为严重的区域，美国和中国的直接军事竞争越来越频繁。同时，人们也在努力，尽量不要失去中国这个和俄罗斯的调解人。”

降低中国业务风险

德国《时代报》在网络版发表了题为“G7国家希望降低中国业务风险”的文章。指出：“减少依赖，保护敏感技术：G7已经制定了针对中国的策略。他们向这个贸易大国提出发展‘建设性’的关系。”

文章写道：“由于美国想要对中国采取更强硬的措辞，在峰会前的几周里有一些讨论。现在强调的是：并没有计划与中国进行经济脱钩。但与此同时G7指出，他们并不天真。‘我们认识到，要想维持自身经济发展的韧性，就必须降低风险并进行多元化。’”

中美交恶到底在吵什么？ 中国关闭美国驻成都总领事馆 中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。

中美交恶到底在吵什么？ 美急关中国驻休斯敦总领馆 7月21日，美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆，指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定，威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件，消防人员赶到现场但未被允许进入。

中美交恶到底在吵什么？ 封杀华为游说战 美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设，现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中，仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备，间接在2028年前让华为退出该国5G市场。

中美交恶到底在吵什么？ 蓬佩奥吁世界共抗中国 蓬佩奥一连两天访英，先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，盛赞英方对华强硬的措施，并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中，蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。

中美交恶到底在吵什么？ 美起诉中国黑客窃疫苗机密 美国司法部7月21日起诉两名中国公民，指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁，涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。

中美交恶到底在吵什么？ 美列11家涉疆企业进黑名单 7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美交恶到底在吵什么？ 美限制华为员工签证 美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

中美交恶到底在吵什么？ 美反制《港区国安法》 《港区国安法》7月1日实施后，美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」，特朗普7月14日签署《香港自治法》，制裁涉港中国官员与银行，同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位，影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。

中美交恶到底在吵什么？ 美国制裁涉疆中国高官 美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。

中美交恶到底在吵什么？ 中国「对等」制裁美官员 因应美国制裁，中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物，包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。

中美交恶到底在吵什么？ 中美南海军事较量 7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。



批评和友好

德国《法兰克福汇报》在网络版的相关文章中就此报道称：G7成员国（包括美国、德国、日本、法国、英国、意大利、加拿大以及欧洲联盟）详细地阐述了对中国的共同立场，并要求中国按照国际规则行事。G7发表了的闭幕声明中。最值得注意的是他们对中国的明确批评，同时又向北京伸出了友好的手。

作者观察到：在呼吁中国对俄罗斯施加压力，要求其“停止军事侵略，并立即、完全、无条件地撤出乌克兰”的同时，这份文件中的领导人们也在向北京伸出援手。“我们愿意与中国建立富有建设性和稳定的关系”，声明中说。鉴于其在国际社区中的角色以及其经济体量，必须在全球挑战以及共同利益领域与中国合作。峰会公报表态称：“我们的政策不旨在伤害中国，我们没有意图阻碍中国的经济进步和发展”，各国领导人重申。 “一个遵守国际规则的中国在全球范围内都是有利的。”

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