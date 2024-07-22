德语媒体：2.7欧的裙子和30欧分的耳环 欧洲人无法抗拒

（德国之声中文网）《商报》写道，中共三中全会后，于周日公布的2.2万字《决定》，强调"市场在资源配置中的决定性作用"，但措辞模糊，或无法缓解民营经济的不安。文件中也提及税制改革和再分配。但大多数内容不具体。

《商报》写道："尽管目前增长乏力，中共领导层整体上仍避免政策转向。他们继续着重于科技创新、独立自主和国家安全。这份文件是总括了上周中共三中全会作出的超过300项决定。"

《商报》引述美国经济学者罗奇（Stephen Roach）新近发出的警告：增长急剧放缓会暴露许多此前隐藏的问题。中国的消费占GDP的比重仅为38%，相比之下，美国是67%。

不少中国观察人士特别关注三中全会文件对于民营企业的说法。文件中提及对民营企业予以"支持引导"，为其"营造良好环境和提供更多机会"，包括改善融资。然而，这是否能缓解许多民营企业因国家加强控制而产生的不安，还是疑问。

《商报》还写道，增长放缓也导致民众的不满加剧。据美国学者怀特（Martin Whyte）和罗塞尔（Scott Rozelle）的一项问卷，越来越多的人开始将经济不平等归咎于体制。反映不平等状况的基尼系数，中国2022年是0.47。德国是0.32。这一数值越高，分配越不平等。

"这份文件也显示出，在中国政治是如何运作的。党的高层经常会给出相对模糊的关键词。随后则展开一场类似于地方政府和企业的竞争，竞相呈现出自己在这一方面的进步。党的领导层则会公开表扬成功的案例。而这通常会带来地方政府和企业作出调整。"

"以这种方式，政治关键词在经过数月、有时甚至数年后，被灌注了生命，越来越具体。最终，党的领导层会强调，他们是多么高瞻远瞩地提出某项特定的发展，并'始终如一地'予以坚持。"

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低价倾销？

《世界报》写道，一条裤子4.1欧，裙子2.7欧，耳环0.3欧，数百万欧洲消费者无法抗拒中国电商Shein的价格。

文章写道，除电动汽车、风电设备、光伏产品之外，在时装领域，Shein以及Temu、AliExperess等中国企业也以价格低廉的产品充斥欧洲。

文章写道："迄今为止，所有价值低于150欧的电商商品可以免关税发往欧洲。去年有超过20亿个包裹抵达这里。在布鲁塞尔看来，这太多了。欧委会因此提议对小包裹也征收税费，讨论征收的比例是5-17%。"

"Shein给时装业带来变革。曾几何时，H&M以及Zara定义了快时尚：每几周就更新一次产品，总有新品。而Shein每几天就更新一次。行业称之为超快时尚。"

"欧盟的措施针对的是直接从海外向欧盟顾客发货的企业--这主要是中国电商的做法。美国亚马逊则主要与欧盟的中间商合作，所以，如果进口规定改变，也几乎不受影响。"

"布鲁塞尔认为存在问题的是什么？一方面，中国政府对Shein、Temu和AliExpress向世界各地发发送包裹提供了补贴。另一方面，一些产品经常存在安全危险，比如一些玩具含有有毒化学物质。此外，部分中国企业还可能受益于强制劳动。"

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