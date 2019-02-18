 德语媒体：2049，中国，头号强国 | 媒体看中国 | DW | 18.02.2019

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德语媒体：2049，中国，头号强国

贸易促进转变——曾几何时，德国经济界期望中国会逐渐转变成为市场经济，但如今，所面临的却似乎是一场制度之争。

China Außenhandel (picture-alliance/Imaginechina/Zhejiang Daily)

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"中国不会再成为市场经济"的文章写道："德国经济界告别了早先的盼望，即认为随着经济越来越成功，中国会逐渐转变成一个市场经济。'起初，我曾抱有期望：通过贸易促进转变'，德国经济界的亚太委员会（APA）即将离任的主席连哈特（Hubert Lienhard）向《星期日法兰克福汇报》说道。'我们大家都曾以为，从中期来看，中国会越来越多地采用西方的市场经济（体制）。如今，要坚持这样的想法对我来说越来越困难。我们正在经历的是一场制度的竞争。'连哈特说，中国'一直在走的是由国家掌控的市场经济'。'2049年，中国将成为世界头号强国。'"

这篇文章随后引述了一个多月前德国工业联合会（BDI）的一份战略文件，其中警告说，中国尽管是德国最重要的贸易伙伴，但也日益成为竞争者。其结论是，中国正在建立起自身的政治、经济和社会模式。该联合会呼吁政界采取更强硬的应对方式。

《法兰克福汇报》还发表一篇题为"中国问题"的短评。其中写道："中国是德国经济界的朋友还是敌人？这个问题已经热烈讨论了多年。最开始的时候是说，中国还是会转变成一个市场经济的。如今，风向变了。……该国想要通过国家扶持的收购而崛起为世界领先的工业国。欧洲想要更好地保护自己，免受这类价格扭曲和技术转让的损害，这是合乎现实的。但是，柏林的设想：必须通过本国的'冠军型企业'来对抗实力超大的中国竞争者，这却是错误的。单凭规模大和国家的扶持保护，并不一定就是成功的保障，近日来空客就是最好的例证。欧洲需要的不是国家扶持的大企业，而是与中国有公平的游戏规则，以及最重要的是，欧洲的企业通过创新获得其他人没有的技术。"

China Huawei 5G Netz (picture-alliance/dpa/S. Fan)

德国政界对华为意见不一

《商报》题为"华为之争"的文章写道："数天前，德国联邦议会的外交政策领袖在柏林举行紧急会议。联邦情报局、外交部、经济部向议员通报德国扩建数据网络的计划，特别是：对于使用中国5G技术的担心，这些技术由华为、中兴这样的企业提供。"

"会议让议员大惊失色。社民党和联盟党的外交和数字政策决策人如今呼吁实际上将华为排除在5G网路建设之外。"

"内政部最担心的是所谓的'一招毙命'，也就是一个国家可能让网络瘫痪。此外，对于敏感工业数据大量流失也存在很大的忧虑。"

"与会者称，在柏林的会议上，经济部则试图打消对安全的顾虑。原因是：经济部认为，如果将中国的产品完全排除在外，那么5G网络的建设速度将受到影响。"

文章写道，德国联邦议会外交委员会主席罗特根（Norbert Röttgen）呼吁就此展开议会辩论。他支持事实上拒绝华为加入德国网络（建设）。"罗特根强调，5G未来将成为德国社会的'神经中枢'，政府对此不能冒险。即便这会加大网络建设的成本、推迟完成。"

文章写道，绿党党团负责竞争政策的发言人德罗格（Katharina Dröge）则认为，应当通过改变对外经济的相关规定来决定允许谁为5G网络提供设备。自民党团数字政策发言人霍弗林（Manuel Höferlin）则认为，最好是将重点放在欧洲的设备制造商上。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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