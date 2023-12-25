德语媒体：2024 中国还会好吗？

德国《焦点杂志》认为，中国领导人很可能会在2024年积极促进俄乌和谈，同时也继续从俄罗斯的衰弱中受益。瑞士《商报》则指出，中国经济疲软会拖累全球，不过其国内的通货紧缩压力却不太会传导到国外，因为跨国企业寻找中国之外的替代选项会推高成本、形成对冲。
（德国之声中文网）慕尼黑出版的《焦点杂志》以"2024年掌权者习近平将会专注于两个互相矛盾的目标"为题，刊发评论指出，中国既想利用国际社会的分裂，同时又需要为世界和谐大唱赞歌。
"一个被孤立的俄罗斯不得不挥别欧洲市场，转向东方。这对中国是有好处的。北京已经准备好用不能自由兑换的人民币来增购俄罗斯的能源和武器。中国还能在中亚以及北极地区拓展影响力而无需担心莫斯科的反对。假如2024年俄乌双方开始停战谈判，中国也会以和平倡议者的形象出现。"
"届时，习近平也会受到乌克兰政府的支持。后者需要中国作为合约的保障国一同坐在谈判桌前。同时，习近平也不会允许俄罗斯对整个乌克兰提出主权要求。因为中国一直宣扬尊重领土完整，从2014年至今都没有认可俄罗斯对克里米亚半岛的吞并行为。另一方面，北京会强调'尊重俄罗斯的合理安全关切'，并且表态愿意帮助乌克兰重建。"
"11月的美国大选则会让北京领导人面临两难。一方面，美国政治失灵能够让中国更有理由宣称西方正在衰败。另一方面，混乱不堪的美国选战也蕴藏着危险，候选人竞相以强硬的立场对付中国。习近平最大的期盼就是美国民主制度在2024年呈现一副乱象，从而让他们无暇顾及中国。"
"中国团结其盟友的一大推动力就是对西方的共同反感。不过，要是过于露骨地表示对西方的鄙视，也有可能给中国带来反噬作用。习近平的政治手腕并不以灵巧著称，2024年更是将遭遇严峻考验。"
苏黎世出版的瑞士《商报》以"中国是最大的不确定因素"为题，刊发评论指出，从政府到私人部门，中国经济的负债率都高居不下，这意味着大家赚来的钱首先被用来还债而不是扩大投资、促进进一步的增长。对于饱受增长乏力、通胀高企的全球经济而言，这也是一个坏消息。
"中国的窘境也会给全球带来不良后果，所有和中国密切相关之经济体的增长前景都因此蒙上一层阴影。不过，全球物价因此受到的下行压力却很有限，因为地缘政治格局促使跨国企业寻找中国之外的替代选项，成本攀升的压力对冲了通货紧缩效应。"
作者接着指出，要想避免中国房地产市场的风险波及全球，北京领导人需要出台一揽子政策来减轻民众买房的压力，同时还需要促进私人消费。
"然而，11月底从北京传出的信号却是：当前建议的措施尽管着眼于避免国内经济崩盘，但是却远不足以拉动整个经济增长。所以，中国经济对全球经济的压力依然大于推动力。不过，需要指出的是，中国政府虽然不太想出台大规模刺激经济措施，但是却依然有着足够的能力去实施积极干预，从而避免经济陷入明显的衰退。"
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