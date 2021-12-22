德语媒体：2022年的中国和世界

（德国之声中文网）德国《焦点杂志》于圣诞节当天的"2022年的世界"系列专栏中推出题为"超级大国的游戏：美中对抗将主导后新冠世界"（Super-Machtspiele: Die Rivalität zwischen USA und China wird die Post-Covid-Welt prägen）的文章，关注疫情中持续的中美较量，以及中国在2022年里，将如何面对新冠。

文章在开头部分写道："在习近平的领导下，中国对外变得更咄咄逼人，对内变得更加专制。而在特朗普和拜登的领导下，美国的对华政策已经改变。美国从认为中国可以融入美国主导的现有世界秩序的傲慢信念，转向了以不信任中国为特征的偏执性遏制，以及美国的全球霸主地位正处于危险之中的共识。"

文章随后在小标题"每一方都想显示其治理体系的优越性"下面写道："从关税战争到台湾问题的日益紧张。中美之间这种日益增长的对立已经造成了相当大的损害，已经阻碍了应对新冠疫情和气候变化的进程。但是，尽管事情看起来已经很糟糕，它还可能变得更糟。大流行病后的世界将带来充满敌意的对抗。这不仅仅和每一方的相对力量有关，而是一场生存的较量，每一方都试图证明其治理体系的优越性。"

作者在文章中展望2022年，认为："美国和西方其他国家将转而学会和新冠一起共存。这种疾病不会消失，而是成为地方性流行病。强化疫苗接种将成为常态，旅行限制放宽，封锁成为过去。但中国将在整个2022年继续其清零政策。中国政府在吓坏了民众，并且把全国抵御病毒的能力吹捧为系统优势的证明之后，政府如今很难改变政策方向。"

随后，《焦点杂志》在网络版发表的这篇文章分析称："这就是为什么中国将继续与世隔绝的原因。由于极其严厉的政策路线，中国政府将造成经济上的损失。不可预测的法规和排斥最成功的老板将使企业家气馁，减缓创新。而在一个新冠病毒逐渐变为地方性流行病的时代，维持清零政策必须要新的封锁措施。"

西安 西安！

中国无法真正在全球和新冠共存的时代独善其身，最新进入全面封锁状态的西安市，就是一个例子。德国电视一台ARD在网络版每日新闻中关注了西安最新推出的封锁措施。写道："尽管与其他国家相比，中国的病例数量微乎其微，但当局正在采取严格的行动打击新的疫情。大规模测试、检疫令和区域封锁是常见的。目前，该国正在努力管理几个城市的疫情，包括该国东部和南部的主要工业中心。当局急于在2月北京冬奥会开始前控制病毒。官员们非常关注的是奥密克戎变体，它的传播速度更快。"

《法兰克福汇报》也报道了中国最新面临的疫情冲击，并发文关注了封锁中的西安。描述中国的抗疫机制时，该报写道："所有居民都由居委会负责，居委会构成了党的机构的最低层。在这一流行病的过程中，他们的影响力已经大大增加。所有当局的市政雇员都被指示参与预防工作。封城当天晚上开始了一项行动，对各大住宅区内的居民进行冠状病毒的检测。"

该报报道称："各种严格的措施来源中国的清零政策。由于奥密克戎变体在中国境外流通。最近机场、港口和检疫设施的管理力度进一步收紧。这不仅适用于客运，也适用于进口货物，这些货物在中国被认为是潜在的病毒携带体。在中国境内，到目前为止只发现了个别的奥密克戎病例。"

介绍中国再度实行严格防疫措施的背景，作者报道称："据中国官媒的报道，就受影响的居民人数而言，西安的封锁是今年最大的封锁之一。援引专家的话说，西安的感染途径并不完全可追溯，至少有三条感染链。另一个原因可能是即将在2月初举行的新年庆祝活动，届时大量的中国人将回家与家人团聚，尽管很多地方当局已经建议不要进行这种旅行。即将举行的冬奥会也增加了对官员的政治压力，要求他们迅速控制疫情。"

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