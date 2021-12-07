德语媒体：2022年中国将如何影响世界？

（德国之声中文网）“商业内幕”网站（Business Insider）德语版刊登国际事务学者Alexander Görlach撰写的评论文章，分析2022年中国将如何决定世界政治议题设置。

文章开篇便指出，“中国在世界政治中扮演关键性角色。今年，中国的行动就决定了全球很多事务的发展走向。可以预见的是，2022年中国的重要性不会减弱。那么，中国将以何种形式发挥自己的影响？这个国家会在了解探索新冠疫情的问题上发挥自己的作用吗？……中国是否会进攻台湾？是否会结束在新疆的人权打压和种族灭绝？”

文章预测，“习近平明年可能会加强与普京之间的合作。中俄两国举行联合军演，领导人相互支持。克林姆林宫的领导人新近曾表示，台湾是中国领土的一部分，北京方面对该岛屿的主权要求是合理的。俄罗斯军方为中国军队提供培训。与俄罗斯军队不同，一段时间以来解放军没有进军其它国家的经验。……可以预见的是，如果俄罗斯入侵乌克兰，北京的独裁者会支持这一行动，并认为这是俄罗斯的合法权利”。

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文章写道，“很多军事问题专家认为，中国只需数年的时间就可以具备武力占领台湾的能力。在那之前北京方面会继续采取消耗战略并试图孤立台湾。今年台湾面对的中国军队的挑衅、防空识别区被侵入的次数远远超过历年”。

文章继续写道，“如同西太平洋其它国家一样，今年台湾也再继续强化自我。台湾、印度和澳大利亚都订购了用于击退中国帝国主义强权要求的新潜艇。……”

在提到新冠病毒溯源的问题，作者写道：“此间有关病毒是从武汉实验室泄漏的说法也不再像一年前那样被认为是过于牵强。外界预期北京方面会竭尽所能阻止真相曝光。因为一旦被调查出来由于（中国的）疏忽导致病毒在全球蔓延，中国将面临难以想象的巨额赔偿要求。”

评论认为：“如果展望来年，与中国相关之处就无法让人感到希望所在。正相反，更多令人担忧的是自由民主世界与北京独裁之间的对抗战线会变得更为激烈。”

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“芯片荒”让台湾变得更重要

《慕尼黑信使报》关注到由于全球制造业出现的“芯片荒”持续不断，台湾的安全也由此被赋予了新的意义。

文章指出，一直到不久前台积电对于很多业外人士来说仍然是个不知名的招牌，“但现如今，对西方而言，台积电代表的已经不只是一个经济问题，同时也越来越多的变成一个地缘政治问题：对来自其它国家的初级产品的依赖。……现在全球都出现半导体和芯片供应短缺的问题。2020年年底以来，汽车无法按计划制造，PS5游戏机无法按照企业承诺的那样上市，还有一系列科技产品也都受到影响”。

文章写道：“多年以来台湾海峡一直是世界上一个危险的热点地区。军事专家们一次又一次地预测中国对台湾采取武力进攻的可能。但是台湾在世界上的地位并没有发生改变。不过，现在台湾正在感受到一股新的气流。这除了是因为西方国家对中国在印太地区咄咄逼人的做法感到恼怒之外，还要归功于台积电的重要性。欧盟和美国都非常清楚，台海地区一旦出现不稳定，甚至爆发战争的话，全球芯片的重要产地就会随之受到重创。”

“……不久前欧洲议会建议欧盟委员会为欧盟与台湾之间的投资协定准备做出影响评估。……今年秋天台湾外长吴钊燮曾访问欧洲并欧盟多个国家的代表及欧盟议员举行了会晤。欧盟委员会执行副主席维斯塔格女士(Margrethe Vestager)还承诺在‘一中政策’的框架内深化欧盟同台湾之间的关系”。

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