德语媒体：2019年的香港不是1989年的天安门

（德国之声中文网）德国《商报》(Handelsblatt)本周四发表文章题为："德国经济界的沉默"（Das Schweigen der deutschen Wirtschaft），指出到目前为止，德国企业不愿意就香港的事情明确表态。因为让它们进退两难的是：它们会失去的太多。

文章首先在开头关注了香港国泰航空的大股东"太古集团"（Swire Group）最近在包括《人民日报》在内的中国官媒上明确表态，抵制、谴责香港示威抗议活动，写道："像太古集团这样表态的还有许多其它企业。有理由怀疑，它们是在北京的压力下才做出相关表态的。"

文章随后指出："但现在就连德国经济界也没有和示威者站在一起。它们不愿意就香港的不断升级的局势做出明确表态。而香港反政府的示威运动如今已经进行了超过两个月之久。"

作者认为："考虑到香港这个经济特区对许多企业的意义，德国经济界的沉默令人匪夷所思。虽然大部分企业都表示，眼下的不稳局势没有给其当地的经营活动带来实质性的影响。但是，中国这个特别行政区的前途命运对于德国经济界来说应该具有决定性的作用。香港不仅仅是亚洲最重要的金融中心，对于外国企业来说也是通往中国市场的大门。"

作者在文章的另一部分指出："尽管中国正在尝试让深圳变为第二个香港--但与香港这个特别行政区所享受的自由相比，深圳还差的很远。对于许多外国企业来说，如果香港不宜经商，它们就只能选择迁址新加坡。"

文章关注了德国经济界，包括商会，以及汉莎航空、廉价超市Aldi和化工业巨头巴斯夫（BASF）对香港问题含糊其辞，不愿明确表态的现象之后写道："据说，当地的德国企业目前没有感受到北京方面要求为其背书的施压，也没有接到不要公开表态的要求，或者让其工作人员选边站的指令。但许多包括德意志银行或者Lidl在内的驻港企业都不愿意就此公开发表意见。"

解放军入港？香港人有招

德国《时代周报》（Die Zeit）也继续发文关注香港局势，尤其是最近流传甚广的中国人民解放军要进驻香港的消息。该报指出："北京目前正在准备镇压抗议示威活动。但是枪杆子是不会让香港民众沉默的。"

名为XIFAN YANG的作者指出："中国政府目前正处于进退两难的地步。因为所有的威慑都没有起作用：示威者的势头没有减弱。派遣军队的威胁只会让他们的抵触情绪更强。许多香港人说，如果解放军来了：我们就回家。等他们撤军了我们就再上街。香港陡峭的山体地形给部署坦克增加难度。示威者灵活的快闪战术--快速集结、又快速消失的做法意味着，北京的敌人无法可循而又无处不在。所以说，用军事武力镇压示威的可行性还完全没准。2019年的香港不是1989年的天安门。"

2019年8月15日部署在在深圳湾体育中心附近的武警车辆

"更可能发生的是中国动用武警"，作者随后写道。"从1989年开始，中国的武警就一直在接受用最小规模的武力平息暴乱的训练。在毗邻香港的深圳，武警已经开始在一座体育场内开展热身运动。中国政府已经做好准备，在下一次冲突升级之时下令跨越边界，进驻香港。北京的态度非常坚决。"

随后文章也关注了德国方面的沉默，具体说是德国政界的沉默，指出："西方政府没有施加多少压力。柏林也基本保持了沉默。"与之前《商报》的观察不同，《时代》的作者认为："实际上，香港人孤立无援。眼下颇具讽刺意味的是，零星对示威者表示支持的表态偏偏是来自经济界。对于这些在中国开展业务的企业来说，香港的法制安全不可或缺。北京目前正竭尽全力的让它们退回到安全线之后。全球性企业集团被迫成为政治同谋的一部分。谁要想在中国赚钱，就肯定有软肋可戳。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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