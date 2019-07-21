德语媒体：20年前，法轮功在中国遭禁

（德国之声中文网）《新苏黎世报》以《中国法轮功修炼者的苦难》为题，报道了法轮功修炼者的现状。文章写道：

"法轮功的兴起同被修炼者称为师父的李洪志密切相关。李洪志在1992年首次提出了通过'精神修炼 取得圆满'的理论。德国难民及移民事务署的一份文件中称，法轮功是综合佛教、道教、儒教以及中国其他民间宗教因素，解释整个宇宙的一种信仰。

...

李洪志的理论恰恰击中了那一时期中国社会的神经。七十年代末开启的经济改革根本性地改变了社会。传统的乡村和家族共同体受到冲击，社会纽带和价值观被遗失。很多中国人开始寻找解脱和幸福。那时甚至官方媒体都出面为法轮功站台。许多高级党政军官员也开始修炼法轮功。法轮功开启了一条令人震惊的成功之路。据称，九十年代末，法轮功修炼者人数多达七千万至一亿。

如此大规模的民间团体当然引起了共产党极大的不安。1999年4月，官方媒体开始针对法轮功的煽动性批评。最令当局震惊的是，1999年4月25日，超过一万名法轮功修炼者包围了中国的权力中心-中南海，并进行打坐练功。"

法轮功被宣布为邪教20周年之际，一名化名陆红的法轮功修炼者接受了《新苏黎世报》的采访，并讲述了她本人及同为法轮功修炼者的家人，过去20年来所遭受的种种苦难，包括警方的跟踪、骚扰和拘押。之后，文章写道：

2000年十月一日，一名法轮功示威者在天安门广场被逮捕。

"陆红姐妹的遭遇很有代表性。20年前法轮功遭禁之后，像她们一样被投入劳改营和遭受酷刑的法轮功修炼者有数十万之多。杰弗雷 · 尼斯爵士（Sir Geoffrey Nice）领导下的《中国法庭》前不久发表的一份报告指出，中国曾经存在、并仍然存在杀害良心犯以获取其器官的行为。受害者当中也包括大量法轮功修炼者。

陆红本人共在中国监狱里被关押了大约一年半。几年前，陆红姐妹得以前往香港同已在当地生活了几十年的父母团圆。陆红表示：'我在这里感到很安全，尽管经常会有大陆来的特务刺探法轮功的活动。'

但陆红还是无法忘记家乡，因为她的丈夫仍在一家中国监狱中服刑。2004年，她通过修炼法轮功结识了丈夫。他的丈夫被判处8年半监禁，理由是在微信群中散布信息，从而扰乱了公共秩序。陆红最后一次见到丈夫是在两年前，而在此前她很长时间不知道丈夫的下落。"

虽然中美贸易战仍然处于僵持状态，北京方面周六突然宣布，该国将加快在金融领域的对外开放步伐。《法兰克福汇报》周日报道称：

"外国投资者将被获准在保险业的理财产品中持有25%以上的股份。中国还计划进一步向外国企业开放评估行业。中国国务院金融稳定与发展委员会宣布，他们希望'尽早'放松对外国机构的限制。

中美贸易争端中，美国对中方的指责之一就是中国的市场准入限制。作为世界上最大的经济体，中美双方不断对对方产品征收高额关税。前不久，中美双方就重新开始谈判达成了共识。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。