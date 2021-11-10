德语媒体：欧洲应当自己花钱开展中国研究

德语报刊继续关注德国孔子学院有关习近平的讲座被北京方面叫停的议题。《新苏黎世报》认为，欧洲的高校应当停止和孔子学院的合作，让这家文化机构像歌德学院那样在各地独立运作。《汉诺威汇报》则批评了德国高校在此问题上的犹豫不决。