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德国、奥地利、瑞士等讲德语国家地区的出版物或网络媒体。
德国之声中文网有固定专栏“德语媒体刊中国”，每日摘编德语媒体有关中国新闻和话题的报道、评论等。
本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
《新苏黎世报》刊发评论指出，认为读者不应当单纯地认定西方记者是在恶意抹黑中国，因为民主国家的新闻媒体的主要职责本来就是批评，而非赞美。《世界报》则批评说，如果中国不加大减排力度，那么其历史碳排放总量也会很快超越西方。
美国国防部预测中国核弹头数量将突破1000枚，引发了德语报刊的担忧。《法兰克福汇报》认为，尽管中国核武库比美俄两国弱很多，但是军备竞赛已经开启。《南德意志报》则担心地指出，眼下的这场军备竞赛缺乏当年美苏之间的裁军机制。
德语媒体继续讨论孔子学院在德国高校扮演的角色及其未来的前景。在联合国气候峰会召开之际，有德国学者分析能源转型与中美两极世界中地缘政治的关系。
《奥格斯堡汇报》评论指出，向年轻的运动员们发出抵制北京冬奥的呼吁是错误的，需要的是彻底改革的国际奥委会。德国《日报》则关注了彭帅事件，表示中国政府看起来并不想公开反思“情妇”的问题。
在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
2020年9月，中国党和国家领导人习近平在联大视频讲话中表示：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。” 习近平的承诺曾赢得国际社会一片掌声。
一段时间以来，中国军机频繁进入台湾的防空识别区。台湾总统蔡英文也一再强调，台湾民众会全力捍卫其自由和民主的生活方式。
德语报刊继续关注德国孔子学院有关习近平的讲座被北京方面叫停的议题。《新苏黎世报》认为，欧洲的高校应当停止和孔子学院的合作，让这家文化机构像歌德学院那样在各地独立运作。《汉诺威汇报》则批评了德国高校在此问题上的犹豫不决。
今年的联邦大选中，绿党和自民党均在其竞选纲领中提出了加强对台关系的主张。那么，由上述两党参与执政的新一届德国政府上台后，德台关系会不会发生变化呢？
一场有关习近平新书的研讨会被临时取消，引发德国社会有关孔子学院的讨论：孔子学院是推介中国语言文化的使者，还是中共渗透海外的宣传喉舌呢？
一些中东欧国家明显加强了同台湾的互动，这在某种程度上，也反映出该地区对北京经济扩张政策的不满和失望。
中国对台湾发出的武力威胁，也使台湾问题得到了更多国际关注。大赦国际关闭香港办事处，反对派处境更加险恶。
人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起国际社会对新疆人权状况的关注。而对实行专制统治的中国共产党来说，举办奥运会则是一次展示其“制度优越性”的绝佳机会。
美国总统拜登发表了支持台湾的言论，《德国编辑部网络》关注拜登此举的用意，以及习近平将民族主义作为转移焦点的手段。 《商报》评论则指出，中国房地产开发商恒大虽然暂时避免了再次违约，危机已经蔓延到整个房地产市场，甚至威胁到了中国的经济。
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