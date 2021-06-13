 德语媒体: G7拉拢世界抗衡中国 诚意几何? | 媒体看中国 | DW | 14.06.2021

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德语媒体: G7拉拢世界抗衡中国 诚意几何?

西方七国集团决定采取更为强硬的对华姿态，成为了周一德语报刊的关注焦点。《法兰克福汇报》认为，G7的援助穷国计划仍然不够具体，尚不足以和中国“一带一路”展开竞争。《世界报》则批评高喊援助的G7在疫苗援助方面却拿不出比中国更大的诚意。

Cornwall G7 Treffen mit Gastpolitikern

G7峰会现场

DW.COM

七国集团峰会13日落幕，会後美国总统拜登表示，这次的会议富有成效。美国白宫顾问沙利文则强调，这次会议中，各国领导人都认知到中国对民主国家是一大挑战。

6月13日，G7峰会在英国落下帷幕。在会议公报中，与会领导人花费了大量笔墨向中国喊话，要求维护新疆人权、香港自由、南海及东海稳定，并呼吁缓和台海局势，允许对新冠病毒起源进行独立调查。

西方七国集团峰会进入了第三天，各国领导人将重点转向了气候议题，酝酿每年为发展中国家提供1000亿美元气候保护资金。而在此前议程中，中国议题则是绝对的焦点，西方国家计划斥资数百亿美元与“一带一路”竞争。

有美国高官透露，本次G7峰会将推出全球基础建设倡议，抗衡中国的“一带一路” 另外，拜登希望能建立一个联手抗中的民主联盟。周五完成首日会谈后，各国领导人应邀出席了英国女王的招待会。

全球新冠疫苗短缺，G7国家料承诺向各国捐赠10亿剂疫苗，协助全球80%成人接种，期望在2022年底前结束这场大流行。

德国编辑部网络指出，中国眼中的G7或许就像七矮人，但拜登提出的民主国家网络影响力最终或将远胜中国。北约秘书长接受《明镜周刊》专访时表示，中国的崛起是这个时代最大的安全挑战。

(德国之声中文网) 《法兰克福汇报》以"民主国家道阻且长"为题，刊评指出，本次G7提出要斥巨资援助发展中国家基建，可谓是本届峰会的一大亮点，但是这还远远没到能够和中国"一带一路"分庭抗礼的程度。

"由拜登总统发起的投资援助穷国计划，也许是本届G7峰会的最重要成果。它表明，西方不愿继续坐视中国将越来越多的国家拉入势力范围。但是，这项投资计划还称不上是替代'一带一路'的项目，毕竟该计划还很不具体。而且，德国等欧洲国家也明确表示，这项投资计划不是对中国的回击，而是要彰显西方国家的对外援助行动。"

"欧美在对华姿态上的区别也是无法忽视的，德国总理默克尔就强调了和中国的'合作性关联'。尽管如此，拜登依然向他的目标迈进了一步：在围堵中国的议题上，拜登强化了民主国家的合作。会议联合公报也对中国新疆、香港的人权状况提出了批评。"

"至于世界是否已经重归'基于规则的多边秩序'，则是另外一回事情。作为特朗普的继任者，拜登强化了民主国家的归属感和认同感。但是，大家也并没有怎么感觉到翻开了新篇章。英国退欧造成了很大的损害，还在英国和法国这两个欧洲有核国家之间造成了深刻的不信任。民主国家的真正团结依然任重道远。"

柏林出版的《世界报》以"如果西方国家想要抗衡中国，就必须更快行动"为题，批评了西方七国集团在高喊援助发展中国家同时，却依然没有在疫苗援助问题上拿出诚意。

作者指出，G7峰会只是表示在今年底前向全球援助4.35亿剂疫苗、2022年再援助超过20亿剂，但根据世卫组织的测算，要真正遏制穷国的疫情，至少需要110亿剂疫苗。而且，疫情只要不得到完全抑制，就总会不断出现新的病毒变种。

Simbabwe Harare | Corona | Lieferung Impfstoff aus China

今年2月抵达津巴布韦的一批中国国药集团研发的灭活疫苗

"作为世界上最富、最有权势的7个工业国家，G7拥有无与伦比的能量。但是在英国召开的此次峰会上，我们却没能看到七国集团愿意运用自己的特权地位去抗击全球疫情。德国总理默克尔在峰会结束时曾对媒体表示：'对于发展中国家而言，只有真正具体的援助项目才有意义。'"

"但是，在疫情肆虐的非洲和亚洲国家，如果人们现在依然只能得到中国疫苗，那么西方究竟能否拿出具体的援助项目，就将对当地民众对西方国家、西方价值体系的信任度产生重大影响。拜登总统提出了与中国'一带一路'相竞争的援助方案，好歹算个开端。"

"然而，G7会议联合公报的对华政策部分并不具备约束力，这要归咎于德国与法国的影响。另一方面，外界对西方国家的评判，目前在很大程度上取决于这些富国是否在防疫援助方面能够比中国更快速。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 03:13

G7峰会：聚焦气候、疫情与中国

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