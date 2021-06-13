德语媒体: G7拉拢世界抗衡中国 诚意几何?

(德国之声中文网) 《法兰克福汇报》以"民主国家道阻且长"为题，刊评指出，本次G7提出要斥巨资援助发展中国家基建，可谓是本届峰会的一大亮点，但是这还远远没到能够和中国"一带一路"分庭抗礼的程度。

"由拜登总统发起的投资援助穷国计划，也许是本届G7峰会的最重要成果。它表明，西方不愿继续坐视中国将越来越多的国家拉入势力范围。但是，这项投资计划还称不上是替代'一带一路'的项目，毕竟该计划还很不具体。而且，德国等欧洲国家也明确表示，这项投资计划不是对中国的回击，而是要彰显西方国家的对外援助行动。"

"欧美在对华姿态上的区别也是无法忽视的，德国总理默克尔就强调了和中国的'合作性关联'。尽管如此，拜登依然向他的目标迈进了一步：在围堵中国的议题上，拜登强化了民主国家的合作。会议联合公报也对中国新疆、香港的人权状况提出了批评。"

"至于世界是否已经重归'基于规则的多边秩序'，则是另外一回事情。作为特朗普的继任者，拜登强化了民主国家的归属感和认同感。但是，大家也并没有怎么感觉到翻开了新篇章。英国退欧造成了很大的损害，还在英国和法国这两个欧洲有核国家之间造成了深刻的不信任。民主国家的真正团结依然任重道远。"

柏林出版的《世界报》以"如果西方国家想要抗衡中国，就必须更快行动"为题，批评了西方七国集团在高喊援助发展中国家同时，却依然没有在疫苗援助问题上拿出诚意。

作者指出，G7峰会只是表示在今年底前向全球援助4.35亿剂疫苗、2022年再援助超过20亿剂，但根据世卫组织的测算，要真正遏制穷国的疫情，至少需要110亿剂疫苗。而且，疫情只要不得到完全抑制，就总会不断出现新的病毒变种。

今年2月抵达津巴布韦的一批中国国药集团研发的灭活疫苗

"作为世界上最富、最有权势的7个工业国家，G7拥有无与伦比的能量。但是在英国召开的此次峰会上，我们却没能看到七国集团愿意运用自己的特权地位去抗击全球疫情。德国总理默克尔在峰会结束时曾对媒体表示：'对于发展中国家而言，只有真正具体的援助项目才有意义。'"

"但是，在疫情肆虐的非洲和亚洲国家，如果人们现在依然只能得到中国疫苗，那么西方究竟能否拿出具体的援助项目，就将对当地民众对西方国家、西方价值体系的信任度产生重大影响。拜登总统提出了与中国'一带一路'相竞争的援助方案，好歹算个开端。"

"然而，G7会议联合公报的对华政策部分并不具备约束力，这要归咎于德国与法国的影响。另一方面，外界对西方国家的评判，目前在很大程度上取决于这些富国是否在防疫援助方面能够比中国更快速。"

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