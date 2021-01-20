德语媒体： 马云受辱 北京立威

（德国之声中文网）《商报》题为《北京羞辱马云是为了立威》的评论写道：现在所有人都该看到了：在中国，决定企业命运的并不是企业的管理层，而是拥有至高无上权力的中国共产党。评论写道：

“去年十月，马云批评了北京严厉的管控遏制了金融行业的创新发展。对中国共产党来说，马云的言论已经越界，而阿里巴巴旗下的蚂蚁金服也拥有了过大的权力。

“作为回应，当局突然叫停了蚂蚁金服的上市计划，开始重新审查网络借贷的商业模式，警方还以涉嫌市场垄断对阿里巴巴进行了搜查，而马云本人也自此从公众视野消失。

“有了此前房产大亨任志强因一篇批评性文章消失数月后最终以贪腐及滥权罪名被判处18年重刑的前车之鉴，马云的消失当然也就有了各种可能的结局。”

评论接着写道，共产党给了马云一个下马威之后，也不得不面临一个棘手的问题，毕竟中国要想实现雄心勃勃的发展目标，确实离不开大量创新型企业。但与此同时：

“他们也很害怕，这些企业随着中国经济的崛起，也变得过于强大过于危险。即将出台的对科技企业的严厉管控政策和美欧的相关条例有很多类似之处，但其背景却也有很大的不同。

马云旗下的阿里巴巴在中国拥有市场霸主地位

“今后几个月的发展将告诉世人，蚂蚁金服以及阿里巴巴还能获得多大的发展空间。马云的视频讲话也许是一个积极的信号。而这个视频得以发表也许并非偶然，毕竟阿里巴巴正准备要发行价值数十亿美元的债券。”

仅仅是开端

马云虽然再度现身，但《焦点》杂志发表的一篇文章认为，中国因特网企业所处的环境还是会发生根本性的变化。该文写道：

“蚂蚁金服上市计划被叫停，仅仅是一个开端。因为（对中国当局来说）这些高科技龙头企业已经变得过强过大。理财公司ASPOMA的中日市场专家库斯特纳（Clemens Kustner）表示：‘阿里巴巴在中国电子商务领域的市场份额高达60%，他们也一直在很高调地利用这个市场优势。’...

“仅此一点，就已足以让北京采取措施，更何况马云又以激烈措辞对体制提出了批评。这位亿万富翁很清楚，这种挑衅行为会有严重的后果。今年一月，《福布斯》杂志就曾详细报道了在马云之前也曾失联的几位中国富豪，其中包括投资家郭广昌、纺织大王周成建以及房产大亨任志强。

“马云似乎躲过了失联的命运，但北京将会以前所未有的铁腕手段对本土高科技产业实施管控。墨卡托中国研究中心从事中国科技产业研究的卡纳普（Kai von Carnap）表示：‘中国政府的目的是，对那些发展迅猛、又带有个人崇拜色彩的高科技企业和网络金融平台采取遏制措施，让它们在未来符合保障国家稳定的需要。’”

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