德语媒体： "香港不关我们的事吗？香港就是西柏林！"

（德国之声中文网）德国《世界报》网络版发表该报外交政策编辑部主任Klaus Geiger撰写的评论文章"香港不关我们的事吗？香港就是西柏林！" Klaus Geiger在评论中指出，"中国对自由造成的威胁比新冠疫情带来的问题更严重。我们迟早会战胜新冠病毒，但是北京政府对权力的追求却始终是一种危险"。

评论写道："德国正在面对二战结束以来最严重的危机。那么为什么德国现在应该对香港的事感兴趣呢？答案很简单：因为那里正在出现的威胁远比疫情要大得多。在未来某一个时刻，德国和欧洲将会战胜新冠病毒，将会克服经济危机。但是实现这一切的前提是，我们所拥有的最大财产没有流失掉，这一财产就是自由。而对香港而言自由正面临威胁。"

评论指出："独裁和专制总是试图使用暴力的方式将越来越多的人归于自己的管控之下。世界历史就向我们展示了这一点：能够阻止独裁专制的不是绥靖主义，而是坚定不移的铁腕。1938年希特勒吞并当时的捷克斯洛伐克就是最有名的例子，欧洲人牺牲了捷克斯洛伐克的人民，怯懦而自欺欺人地期待自己能免受纳粹德国的侵略。"

评论作者在文章中引述香港末代总督彭定康近期接受《泰晤士报》采访时的话说：" 西方国家应该停止为了虚幻的经济利益向北京磕头。"评论作者认为："香港年轻的抗争者们是在为我们而战，他们捍卫的是勇敢的人们在战争之后送给德国的自由。谁现在不清晰地表达立场，就是在出卖这一遗产。"

"欧洲的'龙头'"

德国《焦点》杂志网络版发表题为"龙头增长：中国把比雷埃夫斯港变成长驱直入挺进欧洲的关口"的文章。文章指出，自从2008年中国中远集团开始接手经营希腊比雷埃夫斯港以来，比雷埃夫斯港开始出现蓬勃的发展。即便是在新冠疫情期间，在这里停靠的集装箱货船数量依旧还在增加。

文章回顾了2016年比雷埃夫斯港股权被出售的历史。当时包括欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织在内的三驾马车要求希腊政府出售比雷埃夫斯港。2008年就已经获得码头35年特许经营权的中远集团在2016年的竞标中胜出，从比雷埃夫斯港口管理局手中购得67%的股权。此后中远集团将可以管理经营比雷埃夫斯港直至2052年。

文章写道："比雷埃夫斯港在中国人的经营管理之下开始变得繁荣兴旺。2008年这个港口的集装箱装载量为43万3583标准箱（TEU），而到了2019年则已经增长至565万标准箱，增幅达到13倍。即便是在疫情期间，今年前三个月该港口集装箱转运量同去年同期相比甚至还实现了小幅增长。4、5月份至少可以保持先前的水平。"

文章写道，"在比雷埃夫斯港运载的集装箱大多来自中国。这个港口已经变成中国分析人士口中的'欧洲的龙头'。来自远东地区的集装箱在转运苏伊士运河之前，比雷埃夫斯港 是第一个装运港口。从这里，来自中国的货物会再通过载货卡车或者货运火车、货船被运往包括东欧在内的其它地区 "。

"对于希腊政府来说，这是门好生意。去年希腊政府从中远集团手中获得540万欧元的收益。扩建港口的合同也交给了希腊的建筑企业。希腊建筑企业 Tekal不久前获得了总价值达到1.36亿欧元的港口扩建合同" 。

文章写道，" 比雷埃夫斯港的例子说明中国人在此前深陷债务危机的希腊已经站稳脚跟。2005年以来，中国企业在这里的投资已经达到75亿欧元。15369名中国人获得了希腊的'黄金签证'。向希腊房地产业至少投资25万欧元的外国人获得的'黄金签证'就相当于得到了进入整个申根区的门票"。

"中国人的下一个目标是希腊的能源供应业，"文章写道，"和前任齐普拉斯不同，希腊现任总理米佐塔基斯很少反对来自中国的投资。去年11月，他在出席上海进博会的时候曾表示：'希腊对生意持开放态度。'"

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