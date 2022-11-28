 德语媒体： 转瞬即逝的反抗 | 媒体看中国 | DW | 01.12.2022

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德语媒体： 转瞬即逝的反抗

上海和北京上个周末举行抗议集会的地点，现在已经见不到示威者的踪影，取而代之的是高度戒备的警察和安全人员。与此同时，为了缓解民间的不满情绪，一些地方的防疫措施已经有所放松。

China Peking | Polizeifahrzeuge patrouillieren

（德国之声中文网）《世界报》发表文章称，中国每年都会发生近十万起群体示威事件，但上周末发生的政治意味如此明显的抗议集会却是1989年之后从未有过的。而在管控如此严格的中国，竟然出现大规模示威集会，这本身就非常令人惊讶。这篇题为《转瞬即逝的反抗》的文章写道：

"习近平上台以来，中国的监督、控制和审查制度得到大幅度强化。但此次的抗议事件仍使习近平本人和共产党的形象蒙受了损失。新加坡国立大学教授吴木銮对《世界报》表示，为了弥补形象损失，共产党会将抗议事件归咎于'外国势力'，'将责任推给美国或外国，是共产党一贯的策略。'

与此同时，地方官员也因未能完好贯彻党中央的政策方针而遭到了批评。中国卫健委发言人米锋表示：'一些地方政府采取了一刀切的过激做法，而忽视了公众社会的需求。'尽管上个周末发生的抗议集会极具象征意义，但吴木銮还是很怀疑这场示威会演变成一场民主运动。他表示：'政府显然低估了抗议活动的规模，另外，抗议集会又发生在周末。现在当局已经派出了大批警力去抓人，因此参加抗议集会已经成了非常危险的事情。'前不久的党代会上，习近平一再强调，维护国家安全是政府的施政要点。任何人敢提出异议，都会受到严惩。年轻人通常是民主运动的中坚力量，这一点在伊朗也得到了证实。而在中国，年轻人的失业率高达近20%，因此他们确实有充分的理由站起来表达不满，政府对此也非常清楚。

作为对抗议集会的回应，一些大学宣布让学生们提前放假。德国电视二台报道称，一些学生甚至得到了免费的车票或机票。据称共有79所大学的学生参加了抗议集会。过去三年来，大学课程一直在网上进行，而尽管如此，学生们仍被连续数周禁止离开校园。现在政府突然让学生们回家，显然是为了预防发生新的抗议活动。"

《世界报》文章指出，尽管周末的抗议活动反映了民众对政府防疫政策的强烈不满，但目前并无迹象显示当局会放弃"清零战略"。

"清零战略同习近平本人密切相关，他也一直将这一防疫策略当作自己值得称道的政绩。他多次强调，同中国相比，美国等国家已经有很多人被新冠夺取了生命。但尽管如此，习近平似乎也已经意识到，严苛的防疫政策并不是长久之计。中国卫健委本周初宣布，将推动老年人群体的加强剂疫苗注射。拒绝接种者，必须提出相应的理由。迄今为止，中国一直拒绝批准进口mRNA疫苗，而是采用本国生产的、有效性受到质疑的疫苗。"

《法兰克福汇报》评论：习近平一直将执行清零战略视为他的重要政绩。

《法兰克福汇报》评论：习近平一直将执行清零战略视为他的重要政绩。

《法兰克福汇报》发表评论称，在一个14亿人口的大国，数千人走上街头举行抗议集会，还不能称之为大规模的民众抗争运动，但抗议活动本身却是对习近平发出的警告信号。

"另一方面，这次抗议活动的矛头并不仅仅针对地方的封控措施，部分示威者也明确表达了反对中共及其总书记习近平的立场。这个专制政权统治下的，不再是工农大众，而是一个不断发展壮大的中产阶级，因此，抗议集会本身就是一个非常危险的警示信号。

在此之前，经济持续滑坡被认为是对共产党统治合法性的最大的、可预见的威胁。然后，无休无止的封控措施所构成的潜在威胁，也绝不容小觑。也正因为如此，可以断定北京将会对将抗议活动引申为政治诉求的人采取强硬的打压措施。习近平本希望通过新冠病毒证实中国社会制度比西方更加优越。然而，他的所作所为却恰恰起到了适得其反的效果。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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