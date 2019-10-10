德语媒体： 谈判僵持 北京观望

（德国之声中文网）10月15日，美国新一轮对华惩罚性关税将开始生效，而媒体援引中方谈判代表的话报道说，中方绝不会在取消国家补贴等美方核心要求上做出让步。有鉴于此，《每日镜报》撰文指出，除非出现奇迹，否则短期内中美贸易谈判将无法取得突破。这篇题为《态度决定一切》的文章写道：

"北京目前的处境使得政府必须用'以牙还牙'的方式来应对美国不断施加的压力。中华人民共和国建国七十周年之际，政府尤其需要向人民展示国家的强大。北京盛大的阅兵式以及展示的武器，就是要凸显中国捍卫自身利益的能力。而同这些尖端武器几乎同样重要的还包括数码科技和技术创新。中国党和国家领导人习近平十月一日重申：'没有任何势力能够阻挡中华民族的进步。'也就是说，美国也做不到。

长期以来，尽管全球化模式令中国工人付出惨重代价，但只要能带来利益，西方国家也就一直乐观其成。而与此同时，对中国强势崛起颇有感受的，也并非只有美国。北京的目的是要建立起新的国际秩序，一个由中国扮演主导角色的国际秩序。"

文章写道，中国投入巨资推进"一带一路"项目和建立"亚投行"，目的并不只是要在世界贸易中占据主导地位，也是为了凸显北京在地缘政治层面的战略考量。文章写道：

"在此问题上，德国和欧盟尽量避免介入冲突，毕竟中国是一个重要的贸易伙伴。但与此同时，很多欧洲人对特朗普强硬的对华立场，想必也乐观其成。因为北京长期以来一直承诺要开放市场，但实际行动却微乎其微，而且极其缓慢。对外国企业来说，中国市场上的竞争环境仍一如既往的不公平。而西方国家在此问题上的各行其是，也助长了中国在贸易争端中的强势地位。

乌克兰危机似乎已经令特朗普陷入内政绝境，有鉴于此，中国谈判代表将会采取观望态度，看看特朗普是否能够东山再起，亦或美国内政将在今后几个月内替中国解决问题。因此，中国方面目前并不急于为贸易争端找到解决方案。"

中美贸易谈判停滞不前，双方互不相让，而对国际公司和他们的经理人员来说，这无疑是一场噩梦。《法兰克福汇报》发表评论称，对各大跨国公司来说，中美双方相互征收的惩罚性关税，与其他一些事情相比之下，似乎还可以承受得起。这篇题为《噩梦》的评论写道：

"有能力的公司，会调整供应链，并加大在本地生产的力度。但是，NBA因声援香港示威活动而同中国方面发生的争执，却凸显出在两个超级大国之间选边站是多么的艰难。在这个问题上，很难找到简单的答案。如果要求各大公司都像NBA一样，向北京旗帜鲜明地表明立场，那显然是缺乏考虑的。假使大众汽车或巴斯夫这样做，那么这两家公司在华的数以亿投资将面临危险，而如果因此又造成本土市场就业岗位的流失，那上述公司必将称为众矢之的。"

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