德语媒体: 谁来抗衡中式新殖民主义?

(德国之声中文网) 路德维希港出版的《莱茵法耳茨报》以"欧盟对外援助 对抗中国新殖民主义"为题，刊发评论指出，许多发展中国家如今已经彻底陷入了对中国的财政依赖，而欧盟如今想要用"全球门户"计划来抗衡中国的"一带一路"，其最终成效也很值得怀疑。

"北京非常懂得利用具有针对性的经济援助来对受援国进行经贸乃至政治绑定。中国当局将'一带一路'宣传为成功样板，不过近期也显露出：在北京慷慨解囊背后，藏着的是新殖民主义。"

"现在，欧盟力推'全球门户'这一竞争项目。布鲁塞尔想要以此来拉拢发展中国家进行平等的、面向未来的合作。根据计划，该项目将修建环保可持续的基础设施，同时也不忘输出欧洲价值观。但是，这个项目还包含有太多的疑问。鉴于新冠疫情以及乌克兰战争带来的巨大压力，这些雄心勃勃又价格高昂的目标很难实现。而且，那些发展中国家的政府是否真的有兴趣达到欧盟要求的高标准，也是一个未知数。所以，中国方面迅速提供的资金将能大大诱惑许多国家政府。这是一个众所周知的悖论，但是欧盟并不能因此而却步、停止抗衡中国势力的扩张。"

《明镜周刊》网站刊发了一篇题为"民族主义将世界带入了死胡同"的专栏评论，认为要化解当前的疫情、气候、饥荒、通胀等各类危机，必须要发动世界各国展开合作，但是现在的政治形势却让这越来越不可能。

"普京幻想着重建昔日沙俄的荣光，便以此为由发动了针对乌克兰的灭国战争。习近平喧嚣的民族主义则掩盖了其自己的弱点，也掩盖了他对本国民众的压制。这两位领导人都默许对自己的个人崇拜。"

"一个新的远东集团正在浮现。它将以中国为核心，俄罗斯则是拥有丰富资源和军事实力的小伙伴。这个新联盟尤其针对西方，即针对既有的国际秩序。"

"北京和莫斯科使用西方语汇，然后加以曲解，从而来企图为自己的恶行添加合法性。这恰恰体现了专制体系自身的空洞。就在俄罗斯入侵乌克兰前不久，习近平和普京在一份联合声明中披露了他们对自己以及对世界的认知。他们多次谈到民主，宣称民主制度在中俄两国都建立在'超越千年的发展经验'之上，还认为西方并没有规定'民主究竟应当如何定义'。这份文件还提到，只有本国人民才能决定这个国家究竟是否为民主制。这简直就是卑鄙的辩证法：俄中两国人民根本就没有公开批评本国政治制度的自由，也没有办法通过公共讨论来构建民意。所以，究竟什么是民主，完全是由'伟大领袖'自己定义的。"

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