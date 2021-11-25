德语媒体: 让子弹再飞一会儿

（德国之声中文网）《世界报》发表长篇评述，分析了德国新政府上台后对华政策的走向。文章认为，德国首位女外交部长、绿党籍政治家贝尔伯克将以前所未有的强硬姿态应对北京。这篇题为《让子弹再飞一会儿》的报道写道：

"今年十月，也就是默克尔总理任期结束前夕，中国党和国家领导人习近平在同默克尔进行视频通话时赋予这位德国总理'中国人民老朋友'的头衔。这也充分显示出，德国总理在中国人的世界认知中所扮演的重要角色。

对于德国人来说，这个头衔听起来也许有些莫名其妙，但对中国共产党来说，这确实是一项极高的荣誉。能像默克尔一样，被中共赋予此项殊荣的，通常都是社会主义革命家以及后来的独裁者，比如卡斯特罗、穆加贝以及查韦斯，当然也包括美国前总统尼克松和微软创始人比尔盖茨等人。

这项头衔也显示出，德国总理默克尔曾为中国做出过多么大的贡献。在中美关系急剧恶化的大背景下，默克尔则是（中德）关系稳定的基石，因为北京方面不用担心这位德国总理会在国际舞台对中国公开提出批评。然而，随着默克尔离任，如何重新定义德中关系也被提上了议事日程。即将上任的红黄绿联合政府中，有两位政治家将在对华政策中扮演关键性的角色：候任总理社民党人肖尔茨（Olaf Scholz） 以及候任外长、绿党籍的贝尔伯克 （Annalena Baerbock）。"

在南中国海、台湾、新疆以及香港问题上，即将上任的德国新政府在其联合执政协定中都已做出明确而强硬的表态。贝尔伯克甚至不排除德国抵制北京冬奥会的可能性。文章接着写道：

"尽管红黄绿政府的对华立场要比默克尔执政时期强硬得多，但迄今为止，北京一直对这份执政协定表现出不屑一顾的态度。中共在国际事务上的宣传喉舌《环球时报》发表社论称，德中关系出现逆转的空间极其有限，新一届德国政府除了一些小吵小闹之外，想必难有更大作为。这篇评论的基调是，世界上没有任何一个国家，敢同强大的中国叫板，德国就更不在话下了。倘若德国真的敢同中国硬碰硬，那么中国也只需让'子弹再飞一会儿'。"

中国房地产巨头恒大所在的广东省政府周五晚间表示，将应恒大请求派出工作组，帮助该公司管控其风险。此前债台高筑的恒大发出警告称，有可能发生一笔巨额债务违约。周一出版的《商报》写道：

"2020年底，中国政府宣布严格管控高负债行业的借贷流程后，陷入财政困境的房地产企业绝不止恒大一家。而中国房地产市场目前出现的动荡局面，也使越来越多的人担心恒大会引发多米诺骨牌效应，并殃及国际金融市场。鉴于中国房地产行业在中国经济总量中的占比介于四分之一至三分之一，市场分析师已开始纷纷下调他们对今年中国经济增长的预估值。

事实也的确如此，过去几个月当中，中国房产市场面临越来越大的压力。以至于中国有关当局和地方政府不得不又适度放宽了对购房者和房地产开发商的借贷规定。

尽管如此，市场调研公司Creditinsights发布的一项调查显示，今年十月中国的住宅销量仍下跌了24%。新房的售价也在明显下滑。今年十月，中国七十座城市的平均房价比上个月下跌了0.25，这也是六年以来的最大月度跌幅。"

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