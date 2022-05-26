 德语媒体: 自由贸易应当排除专制中国 | 媒体看中国 | DW | 27.05.2022

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德语媒体: 自由贸易应当排除专制中国

面对中国在新疆大规模侵犯人权的新证据，《世界报》呼吁在现有世贸组织之外打造全新的自由贸易体系，务必将专制中国排除在外。《证券报》则指出，愿意为了自身富足而牺牲别国人权的西方消费者如今越来越少。

舟山港的集装箱码头

舟山港的集装箱码头

 (德国之声中文网) 柏林出版的德国《世界报》以"关注还不够 肖尔茨必须在中国问题上采取措施"为题，刊发评论指出，德国总理在达沃斯世界经济论坛上有关中国人权状况的讲话太过蜻蜓点水。

"德国总理就有关维吾尔人遭遇的最新报道进行了思索。思索的结果最终浓缩成了短短一句话：'我们不能视而不见。'换而言之，肖尔茨想要予以关注。"

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在本週曝光的洩密文件揭露中國迫害維吾爾人的最新證據後，世界維吾爾大會26日起在德國慕尼黑召開會議，該組織主席呼籲德國政府對中國的行為進行制裁。

围绕中国压迫新疆维吾尔人的最新证据，德语报刊纷纷发表了评论。《商报》指责欧洲政界、商界长期以来对新疆惨状视而不见，反而进一步扩大对华依赖。《奥格斯堡汇报》则呼吁，制裁中国就是帮助维吾尔人。

巴切莱特在中国期间没有就新疆问题进行公开表态，令外界质疑此次访华的意义。与此同时，中国方面则在积极利用巴切莱特开展自己的宣传攻势，联合国人权高专办公室现在对中国官媒的错误引用进行了澄清。

在媒体披露中国压迫维族人的新证据后，德国经济部长表示，德国将改变与中国打交道的模式，并致力于减少对中国的依赖。此前德国外长也呼吁针对新疆人权状况进行调查。路透社指出，两人的发言反映出本届德国政府对中国的立场比上届更强硬。

国际媒体24日披露一份从新疆公安内部系统外流的文件，其中新疆再教育营的照片、机密指令等文件显示大量维族人遭到关押。德国外交部长贝尔博克周二与王毅通话，呼吁对相关指控展开透明调查。

作者批评说，只靠关注从来不能解决此类政府迫害之问题，恰恰相反，西方暗中流露出的不会采取实际行动的讯号，更会强化中国国家恐怖主义的威慑效果。

"谁要是只关注却不采取行动，谁就会最终成为帮凶。在表态'不能视而不见'后，肖尔茨究竟还想做些什么呢？在达沃斯世界经济论坛上的演讲，本应是绝佳的展现德国总理领导力以及领导意愿的机会。在这个集聚了全球政界、商界精英的场合，肖尔茨本应当向世人证明，欧盟并不仅仅是一个利益共同体，更是一个价值观共同体。他本应该证明，欧盟并不仅仅在流氓国家摇摇欲坠时才会凸显自己的价值观共同体身份。"

文章接着指出，欧盟虽然没有直接干预中国内部侵犯人权的手段，但是却能够通过外部施压间接发挥作用。

"北京一直很清楚，中共政权的执政根基也取决于中国经济能够持续提升民众的生活水平，就像过去40年那样。以前，北京将8%的年增长率定为目标，因为只有这样才能确保中国在从农业国转型为工业国的过程中不发生大的社会动荡。而现在，这个增长目标几乎难以实现。再加上习近平的错误防疫路线重创了经济，西方只要采取任何一丁点能够伤害中国经济的手段，就能击中中共官员的软肋。"

"西方甚至都不需要出台新的制裁措施或者贸易保护主义措施。比如：我们为什么不着手推动建立另一个世界贸易组织呢？就像近年来许多人所呼吁的那样：新版的世贸组织将排除任何一心只想滥用现有国际规则来贯彻自身利益的国家。过去20年的经验表明，中国很有可能是第一个、也是唯一一个应当被排除出新版世贸组织的国家。"

"在这个新版世贸组织里，多边主义将继续发扬光大，就像德国总理肖尔茨在达沃斯所推崇的那样。至于这样做能否真正帮到维吾尔人，还要打上一个问号。但是，和空喊'不能视而不见'相比，至少这会是一次实质性的尝试。"

大众等德国企业在新疆设厂 广遭诟病

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法兰克福出版的德国《证券报》以"品格测试"为题，刊发评论指出，新疆的人权恶行其实早就为人所知，此次令人震惊的是首次有具体的照片披露。

"最新的揭秘资料对于德国企业的重大影响在于：讨论的环境已经发生了巨变。如今，视而不见已经不再是选项。最迟在俄罗斯入侵乌克兰之后，西方工业国对专制国家、独裁国家的依赖性就被毫无保留地揭示出来。愿意接受这种所谓'繁荣的阴暗面'的西方人越来越少。"

"若想打造符合人权标准、致力于更良好劳工条件的贸易关系以及供应链，必然也意味着一定的成本。这也正是经济界为什么对德国《供应链法》怨声载道的原因。而且，德国企业在对华经贸问题上面临的风险远远大于和任何其他国家的经贸关系。"

"比如，德国大众总裁迪斯(Herbert Diess)就认为，不应该撤出新疆。迪斯说：'对我而言，自给自足的国家或者阵营意味着世界封闭的巨大风险。'迪斯企图将人权问题夸大为全面反全球化的象征，并试图以此将企业的责任推给政界。这样的企图在事实面前是不正当的。面对中国在新疆的所作所为，德国企业究竟该采取怎样的立场？其实这就是一次品格测试：假如侵犯人权现象并不是发生在自己的家门口，我们会怎样看待人权问题？"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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