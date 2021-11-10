德语媒体: 联合国不应成为北京的工具

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论称，五十年前让中华人民共和国获得联合国席位的决定本来无可厚非，因为，将世界四分之一人口排除在联合国之外，毕竟不是长久之计。这篇题为《为所欲为》的评论写道，从当时的历史背景来看，北京当局进入联合国，既是对中共专制政权的强化，但同时也强化了联合国本身。

“但自由世界显然也低估了让这个一党制政权返回联合国会带来怎样的后果。过去几年当中，美国退出了多个国际组织，而中国共产党则不失时机地利用了这些空当。现如今，中国已经成为联合国总预算和维和使命的第二大缴费国，仅次于美国，中国出兵人数也比其他四个常任理事国美俄英法的总和还多。

中国领导人习近平极力将中国塑造成国际秩序和多边主义的捍卫者。而事实却恰恰相反，依照习近平的想法，当今的国际秩序必须反映当今世界的势力对比。北京的意图显而易见：联合国不应再自主行事，而应为成员国服务。习近平将不干涉内政原则奉为最高教条，而何为内政则由他本人定夺。中国奉行主权高于一切的原则，而这一主张对世界许多专制政权都颇具吸引力。”

"被北京操控和利用的工具"

这种做法的后果是，国家危机和个体所遭受的暴力及迫害不应再被视为是对全球和平稳定的威胁。因为在北京看来，并不存在什么适用于全球的人权和法治标准，国家是唯一的和平保障者。也正因为如此，北京一直在试图缩减联合国建设公民社会机制的资金。

评论写道，台湾越来越明显的国际孤立，也从另一个侧面反映出了北京在联合国机制中所扮演的重要角色。在联合国机构中担任重要职位的中国外交官越来越多，而且这些外交官毫不讳言，他们的首要任务不是为联合国服务，而是要代表中国的利益。评论最后写道：

"联合国人权理事会的使命本来是谴责践踏人权的现象，但北京却能充分发挥其影响力，让其众多支持者们公开在这里为中国在新疆和香港的罪行进行辩护。联合国人权理事会俨然已经变成了中国宣扬其人权观的舞台。北京践踏人权的行为也不再局限于本国境内。早在2015年，习近平就提出了'人类命运共同体'的概念。而这一美丽辞藻的背后，是中国将发展权置于民主和自由权利之上的新尝试。中国提出的发展方案绝不是对联合国人权宣言的发展，而是对这一宣言的直接攻击。中国加入联合国五十年的历史已经使北京的目的昭然若揭：将联合国变成被北京操控和利用的工具。"

将疫苗政治化的丑闻

《法兰克福汇报》发表评论称，尽管临床数据显示，中国疫苗的有效性远不如西方疫苗，但毕竟中国向发展中国家提供了数亿剂疫苗，在抵抗全球疫情方面仍功不可没。但中国迄今为止，拒绝让来自德国拜恩泰科公司（BioNTech）疫苗进入中国，却无疑是一个将疫苗政治化的丑闻。评论写道：

"有人说，欧盟也未批准外国疫苗进入欧盟，但这种说法是站不住脚的。欧盟药监局已经批准了美国产的莫德纳疫苗和英国产的阿斯利康疫苗，而该机构对中国疫苗的保留态度也是事出有因的：因为中国疫苗临床试验的规模远远小于德国拜恩泰科公司（BioNTech）疫苗。今年四月，中共领导层内还曾有人承诺，中国会在短期内批准这款获得国际广泛认可的德国疫苗上市，美因茨拜恩泰科公司（BioNTech）的管理层也相信了这一承诺。而事实却再次让德国经济界警醒：那就是中国是一个政治决定一切的国家。"

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