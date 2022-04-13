德语媒体: 美国哪怕再坏 也总比中国更好

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"光认错还不够 - 德国必须做出明显的行动"为题，呼吁德国政界在面对眼下的全球危机时，切勿左右摇摆，而应坚定不移地站在美国为首的西方一边。

"美国人很早就意识到，长期而言，中国崛起绝对不可能是和平的，必然伴随着冲突。而当时的德国人在面对美国人质疑'你们还想喂养中国龙多久？'时，给出的回答却是：'可是中国人会买我们的汽车啊！'"

作者批评说，在面对俄罗斯时，德国人也长期以"贸易促转变"为幌子，贯彻以经济利益为导向的外交政策。而尽管德国政界高层现在承认在对俄政策上犯了错误，但是口头认错并不能代替实际行动。而且，这一实际行动不能静悄悄地进行，必须让全世界都能看见。

"德国的立场到底在哪里？不管美国做了多少错事，美国（以及约翰逊首相治下的英国）依然要比战犯俄国以及共产中国亲近得多。在德国的对俄外交政策遭遇滑铁卢之后，是时候明确德国的立场了：它不应该在美国和中国之间，而是应该在西方之内。德国必须有力地推动西方的复兴，为此必须承担欧洲领袖角色。这才是德国政界以及德国总理应当进行的'历史性转变'。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"北京的人"为题，刊文点评了香港新一届特首李家超。作者认为，不论李家超提出了怎样的纲领，公众只会记住他当初强硬贯彻北京的路线。

"几个星期后，当李家超接替普遍遭人憎恨的林郑月娥出任香港特首时，他将面对一个不可能完成的职务。原则上，香港特首应当在中央政府面前代表700万香港人的利益。但是，香港特首却不是香港民众普选的，而是由一个绝大多数忠于北京的1500人选举委员会投票产生。换而言之，这座城市的未来由0.02%的人来决定。所以，换特首并不意味着政治焕然一新。"

"李家超能够获得北京的支持，并非凭借其执政经验或者其抚平香港裂痕的能力。他20岁时就加入了香港警队，在其中供职了35年。然后他在保安局担任领导职务整整十年，去年又出人意料地转任政务司长，也就是林郑月娥之后的二号人物。"

文章接着指出，北京对李家超的支持，预示了香港的未来。"在2019年反修例运动期间，李家超是保安局长，下辖的警队非常强硬地打击示威者，深深地割裂了社会。已经逃亡英国的前立法会议员罗冠聪就指出，李家超对待民主运动的'敌意'将超越以往历任特首。"

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