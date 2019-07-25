德语媒体: 经济降温挑战中国 淘宝村"遍地开花"

（德国之声中文网）8月份规模以上工业增加值同比增长4.4%，低于7月，也低于预期的5.2%。社会消费品零售总额8月增长7.5%，低于预期的7.9%。第二季度GDP同比增长6.2%，创30年来最低。对美出口8月下滑16%，进口减少22%......在逐一介绍了反映中国经济现状的这一连串数字后，《新苏黎世报》文章援引中国国际资本公司经济师Eva Yi写道，如果美国对所有出口美国的中国商品加征25%的关税，那么2020年中国的GDP增长只能达到5.4%。

文章写道："这么大的降温可能很快导致较大规模的失业--而没有什么比失业率增加更让北京害怕的了，因为这会危及社会稳定，也会影响到中国政府实现最重要的目标：至2020年实现GDP比2010年翻一番，建成全面小康社会。为此，中国今年和明年的GDP增长都需要超过6%。但是，中国总理李克强周末已经表示，这会很困难。"

文章接着介绍了中国央行本周一采取的降准措施："新的降低存款准备金的措施是当权者调动经济的谨慎尝试。尽管一些观察家早就认为政府会采取有力的支持措施提振疲软的经济，但北京仍然不厌其烦地强调，这次会采取别的办法。过去，比如在2008年的金融危机里，当局试图用国家资助的基建计划提振经济。但长期而言，这样的短期稳定措施却导致经济不平衡。中国迄今仍在和由此产生的后果作斗争：许多工业领域产值过剩，债务狂增。7月底，政治局明确表明，中国暂时放弃大规模的经济支持一揽子计划。"

文章最后写道，北京渐渐感到不安。"习近平近日在北京对年轻干部讲话时强调，中国的发展进入各种风险挑战不断积累甚至集中显露的时期--他无所不提，从经济、政治、文化、社会谈到环境、国防和军队，再至香港骚乱、台湾问题以及共产党的现状。"

直播卖货"淘宝村"

电子商务走进中国每个角落

《南德意志报》文章把目光投向了中国当前流行的直播卖货以及越来越多的"淘宝村"。文章说，"重要的直播平台快手估测，已有100多万农民通过直播出售地方产品。去年，农民们通过直播在网上销售了约190亿元商品。这个趋势还在继续。"

文章描写了一位曾经进城打工，两年多前回到湖南农村开网店的村民的生活。"他的大女儿和奶奶一起坐在镜头前吃饼子、香肠，豆腐干，腊肠和腌制的蔬菜。这些都是他提供的产品。每天都有成千上万人看他的直播。"

文章写道，过去数年里，村民办小企业，在淘宝上销售产品的所谓淘宝村在中国遍地开花。"过于10年里，淘宝村的数量从三个增加到4310个。中国商务部估计，中国现在有1000万个网店， 3000万个从业人员。"

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