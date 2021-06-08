德语媒体： 竞争压力催生‘躺平’哲学

（德国之声中文网）《南德意志报》写道，就在中国政府宣布取消两胎化限制之前，中国的社交媒体上出现了一个新的敏感词“躺平”。该报写道，面对中国社会日益增强的竞争压力，一些年轻人以“躺平”的方式发出了抗议。这篇题为《竞争压力催生‘躺平’哲学》为题的文章写道：

“面对不断上涨的生活成本、房产价格以及原地踏步的工资，越来越多的年轻人和中产阶级感到理想幻灭，而躺平就是他们做出的回应。

去年春季，一些年轻大学生在一个名叫‘985垃圾’的博客上交流他们的大学生活。他们觉得他们已经被卷入了争夺地位和认可的、一场无休无止的抗争，他们感到自己已经身疲力竭。他们认为这场抗争最终的结果没有赢家。‘985’是中国名牌大学的数字缩写，相当于美国的常青藤院校。

即便谁能在教育竞争中脱颖而出，（进入985），那么等待他的，也会是下一轮竞争。996暗喻许多中国公司的工作时间，在高科技行业尤为普遍：也就是早上九点上班，晚上九点下班，一周工作六天。以前有些员工还曾以能在这样的公司就职而自豪，但现如今，996已多少被蒙上了讽刺色彩，并已演变成了007，也就是一周七天，一天二十四小时马不停蹄的工作。手机永远处于待机状态，没有真正的休息时间。”

今年年初，网络公司“拼多多”发生员工过劳猝死的事件后，这种“拿命换钱”的工作模式引起了中国社会的广泛讨论。文章写道：

“对于类似于拼多多这样的事件，当局也会启动调查，也会呼吁相关公司关注员工的健康问题，但迄今为止，情况并没有发生实质性的改变。很多公司向员工发出的信息是，要想在当今社会有所成就，就需要加快拼搏的速度。对此，政府似乎也乐观其成。

再来谈谈‘躺平’现象。网络上出现这类声音的第一时间，官方媒体就立即做出了回应。新华社形容这些年轻人的‘生活态度过于消极’，他们更应当充满自信的面向未来。新华社的一部视频甚至声称，大多数中国人都认为‘躺平’就是懒惰。

对于中国政府来说，关于躺平的讨论的确是一个问题，毕竟人口老龄化将加剧劳动力的不足。网络上有关‘躺平’的第一篇文章已经被删除，许多社交媒体上也不见了相关的讨论。”

《法兰克福汇报》发表评论称，德国经济已经对中国市场产生了依赖，但这种依赖性绝不应成为政治上保持缄默的理由。评论写道：

“民主与专制之间的体制之争，并不一定要演变成为新的冷战。毕竟双方的经济关系千丝万缕，谁都无法躲在自己的战壕里同对方老死不相往来。但是，基于国际秩序的基本矛盾以及地缘政治和地缘经济利益引发的对立，却也是不可避免的。西方民主国家必须接受这一挑战。正如德国外交部长马斯所言，在技术领域上德国将应对新的挑战。不断扩大依赖性，对德国毕竟不是一件好事，除非我们不再关注我们的价值观，也不清楚我们的利益所在。”

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