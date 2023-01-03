德语媒体: 相信“巫术”还是科学？这是个问题

（德国之声中文网）昨天（1月4日），欧盟各成员国代表在轮值主席国瑞典召开会议，就疫情相关问题讨论到深夜，最终“强烈建议”欧盟各国政府要求自中国入境旅客出发前提供48小时内新冠阴性证明，但最终政策将由各国自行决定。今天，德国卫生部长劳特巴赫宣布，鉴于中国的新冠感染潮，德国将要求来自中国的入境旅客提供新冠检测结果。

德国《商报》以《用巫术取代科学：强制中国人进行新冠病毒测试的做法是错误的》为题发表评论指出，欧盟国家要求来自中国的旅客提交新冠病毒检测阴性证明的做法违背科学，不合时宜。

评论指出：“至少就目前而言，在中国没有发现任何变种有必要让接种过疫苗的欧洲人，比对欧洲境内已广泛传播的那些变种更加感到担忧。准确来说，这是一些在中国之外世界其它地区早就出现的变种病毒。”

评论写道：“不仅是中国当局这样声称，在病毒学上也是合理的，因为没有证据表明中国现在流行的变种有任何不同。而且，即使出现了新的变种，对欧洲人来说可能并不比现有的变种更危险。这也是专家们的评估。”

评论认为，面对几百个额外的病毒携带者，欧洲人尽可以保持放松的心态。

评论写道，“由非理性的恐惧驱使，做出逆科学建议的政策，这是令人感到不安的。人们本该从新冠疫情中得出教训，单凭直觉制定政策，这种做法危害无穷。”

“政治人物本应学会在严谨的科学家和好出风头的好事之徒之间做出区分。政治人物原本应该做出更长远的考虑，而不是只盯着下一次民调。如果他们真的这么做了，很多波的疫情原本可以变得更加温和。”

“但与之相反，在一些显而易见的情况下，政治人物还是显得束手无策。因为担心会引起选民不安，所以最终拿出的只是一些表面化的防疫措施。”

评论认为，强制要求每一个从中国入境德国的旅客都必须提交病毒检测阴性报告，这不过是一种小小的花招，目的是转移公众对政府在其它领域缺少作为的注意力。

评论作者表示，希望新的限制性措施不要进一步加码。“在处理新冠疫情的问题上比任何政府都更不理性的中国政府，已经感到遭受到挑衅。我们已经有足够多需要同中国争辩讨论的问题了。实在没必要再加上一个本来也没有用处的病毒检测问题。”

欧洲多国收紧入境管制 中国民众: 可以理解

欧盟应该统一行动

德广联发表评论呼吁欧盟各国在应对中国新出现的感染潮时应该拿出统一的行动。

评论指出：“只有联合行动才有意义，因为例如来自中国的旅行者可以先抵达规则不那么严格的国家，然后再前往法国或意大利。”

“反对强制病毒检测的观点认为，欧洲已经实现了很高的免疫水平，而且中国快速传播的都是在欧洲已知的变种。但是，如果有大量的人同时被感染，就像现在中国的情况一样，那么病毒就可能会发生危险的变异，甚至可能会造成比奥密克戎更大规模的感染潮。最坏的情况下甚至病毒会变得更危险。”

评论写道：“中国当局拒绝接受欧盟免费捐赠疫苗，这一态度令人难以理解。毕竟这涉及的是中国人的性命。按照中国官方的统计数据，截至目前，只有57.9%的成年人接种了加强针。”

“新一波疫情给经济造成的后果，现在也只能猜测。如果中国的工厂、港口因为大量工人感染生病而关闭，那么供应链将再次崩溃。这种情况下，原材料和商品的价格将继续在全球范围内飙升。”

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



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