德语媒体: 相信“巫术”还是科学？这是个问题

欧盟各成员昨天经紧急磋商之后，“强烈建议”欧盟各国政府要求自中国入境旅客出发前提供48小时内新冠阴性证明。德国《商报》发表评论认为，这种做法违反科学且不合时宜。但德广联发表评论认为，这样的“建议”还远不够，各国应统一行事。
（德国之声中文网）昨天（1月4日），欧盟各成员国代表在轮值主席国瑞典召开会议，就疫情相关问题讨论到深夜，最终“强烈建议”欧盟各国政府要求自中国入境旅客出发前提供48小时内新冠阴性证明，但最终政策将由各国自行决定。今天，德国卫生部长劳特巴赫宣布，鉴于中国的新冠感染潮，德国将要求来自中国的入境旅客提供新冠检测结果。
德国《商报》以《用巫术取代科学：强制中国人进行新冠病毒测试的做法是错误的》为题发表评论指出，欧盟国家要求来自中国的旅客提交新冠病毒检测阴性证明的做法违背科学，不合时宜。
评论指出：“至少就目前而言，在中国没有发现任何变种有必要让接种过疫苗的欧洲人，比对欧洲境内已广泛传播的那些变种更加感到担忧。准确来说，这是一些在中国之外世界其它地区早就出现的变种病毒。”
评论写道：“不仅是中国当局这样声称，在病毒学上也是合理的，因为没有证据表明中国现在流行的变种有任何不同。而且，即使出现了新的变种，对欧洲人来说可能并不比现有的变种更危险。这也是专家们的评估。”
评论认为，面对几百个额外的病毒携带者，欧洲人尽可以保持放松的心态。
评论写道，“由非理性的恐惧驱使，做出逆科学建议的政策，这是令人感到不安的。人们本该从新冠疫情中得出教训，单凭直觉制定政策，这种做法危害无穷。”
“政治人物本应学会在严谨的科学家和好出风头的好事之徒之间做出区分。政治人物原本应该做出更长远的考虑，而不是只盯着下一次民调。如果他们真的这么做了，很多波的疫情原本可以变得更加温和。”
“但与之相反，在一些显而易见的情况下，政治人物还是显得束手无策。因为担心会引起选民不安，所以最终拿出的只是一些表面化的防疫措施。”
评论认为，强制要求每一个从中国入境德国的旅客都必须提交病毒检测阴性报告，这不过是一种小小的花招，目的是转移公众对政府在其它领域缺少作为的注意力。
评论作者表示，希望新的限制性措施不要进一步加码。“在处理新冠疫情的问题上比任何政府都更不理性的中国政府，已经感到遭受到挑衅。我们已经有足够多需要同中国争辩讨论的问题了。实在没必要再加上一个本来也没有用处的病毒检测问题。”
德广联发表评论呼吁欧盟各国在应对中国新出现的感染潮时应该拿出统一的行动。
评论指出：“只有联合行动才有意义，因为例如来自中国的旅行者可以先抵达规则不那么严格的国家，然后再前往法国或意大利。”
“反对强制病毒检测的观点认为，欧洲已经实现了很高的免疫水平，而且中国快速传播的都是在欧洲已知的变种。但是，如果有大量的人同时被感染，就像现在中国的情况一样，那么病毒就可能会发生危险的变异，甚至可能会造成比奥密克戎更大规模的感染潮。最坏的情况下甚至病毒会变得更危险。”
评论写道：“中国当局拒绝接受欧盟免费捐赠疫苗，这一态度令人难以理解。毕竟这涉及的是中国人的性命。按照中国官方的统计数据，截至目前，只有57.9%的成年人接种了加强针。”
“新一波疫情给经济造成的后果，现在也只能猜测。如果中国的工厂、港口因为大量工人感染生病而关闭，那么供应链将再次崩溃。这种情况下，原材料和商品的价格将继续在全球范围内飙升。”
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