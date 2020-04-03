德语媒体： 疯狂的口罩

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》的文章题为：疯狂的口罩贸易。文章写道，如今，从中国订购口罩，必须符合厂商提出的所有条件，比如，订货时就要付一半货款，以及先缴清全部付款才会发货。一位欧美中间商说，自上周以来，中国以外的订单多得像疯了一样。"口罩贸易现在的状况，简直是疯狂。"

文章写道，甚至各国之间传出相互指责对方"劫走"了本国的口罩。

口罩俨然成了新的石油。而中国就是主要的开采地。就在两个月前，那里还"一罩难求"。这篇文章写道：

"在病毒危机爆发前，中国就已生产世界上一半的口罩。而据中国官方数字，华中城市武汉被隔离之后的数周，中国在国外购买了近6000万件口罩及呼吸机，与此同时，包括德国和美国在内的许多国家向中国捐献了口罩。到1月底新型冠状病毒让这个十多亿人口的国家经济民生几乎完全陷入停滞的时候，中国经济的口罩产量已经增长了12倍。"

"这一产量的激增，并不是传统口罩生产商的缘故，比如上海的美国企业3M。加拿大口罩生产商Medicom也在上海，每天生产300万个口罩。带来产量激增的是中国来自各个行业的企业，在政府吹响战斗号角后，予以相应，尽全力投入抗击病毒的这场'人民战争'。"

文章写道，原先生产尿片、纺织品、汽车以及电子产品的中国厂商迅速转型。自3月初以来，中国已经向50个国家出口了38.6亿只口罩，这是北京政府周日宣布的数字。防护服、通风机和新冠病毒检测剂加在一起，总出口额达到102亿元（约合13亿欧元）。



"中国问题"

《新苏黎世报》题为"中国问题"的文章中，作者想向习近平问六个问题：首先，武汉第一次出现新型冠状病毒的源头究竟是什么？

"二是，在武汉清楚有人传人之后，中央政府在掩盖真相中扮演了多大的角色？我们如今知道，在12月12日至该月底之间，有104例感染病例，4人死亡。为什么中国在12月31日的官方表态称，对于人传人'没有明确证据'？为什么这个官方说法在1月20日以前都没有改变？"

文章继续问道："第三，为什么在清楚知道武汉的疫情已扩散到整个湖北省之后，您在1月23日暂停了湖北到中国其它地方的交通，却没有中断湖北通往世界的交通？"

"四是，您外交部的发言人怎么会开始在社交网络散播显然是错误的阴谋论，而您为什么没有解除他的职务？……五是，大商人任志强以及武汉医生艾芬--只是举两个批评您的政府处理疫情方式后似乎失踪的中国公民的例子--人在何处？最后是，这一疾病到底造成多少中国人死亡？"

文章最后写道："中国的问题--就像俄罗斯在1991年以前一样--是'一党专政的问题'。只要五分之一的人类仍受制于一个不负责任、腐败、对权力饥渴并且有对本国人民犯下罪行历史的组织的意志，那么，余下的人类也不会安全。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点