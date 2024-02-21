 德语媒体: 治标不治本的降息决定 | 媒体看中国 | DW | 21.02.2024

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德语媒体: 治标不治本的降息决定

中国央行周二发布了今年第一个降息决定，此举是否能给陷入危机的中国房地产行业带来转机？中国电动车行业的迅速崛起，可以给德国政界和汽车工业带来哪些启发？这些都是德语媒体所关注的话题。

China Nanjing Wohngebiet von Evergrande

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，中国央行的降息决定，无疑是朝着正确方向迈出的一步，但方向对了，并不意味着目标就会实现。这篇题为《降息对中国帮助不大》的评论写道：

"降息发出了一个重要的政治信号，显示为了控制住房地产市场长期性的危机，中国领导层愿意比以往做更多的事情。但另一方面，降息也显示，北京已经不再过分担心降息对货币和银行业的影响。

但降息决定，并不是一个能让潜在买家恢复对'水泥黄金'信心的有效手段。这也是中国房地产市场的特点所在。对很多中国人来说，买房是一种养老保障。多数房产买家担心的是，在他们交了预付款之后，楼盘却因开发商的不作为成为烂尾楼。

商报：降息本身并不能提振人们购买房产的信心。

商报：降息本身并不能提振人们购买房产的信心。

数十家房地产开发商债台高筑的问题依然没有得到解决。类似恒大这样的开发商同业主之间的纠纷将会持续数年之久。仅恒大一家房地产开发商，欠债金额就超过了三千亿美元。"

《商报》评论指出，只要房地产危机的根本问题得不到解决，人们的投资信心就难以恢复

"中国党和国家领导人习近平期望能够有控地让过热的房地产市场降温。但这一进程，有可能会持续多年。与此同时，习近平治下、管控一切的国家正在向电动车和电池技术等增长型新领域转移重点，并向上述领域注入了巨额资金。这场豪赌的结局目前无人知晓，更没有人知道，新型产业能否取代当年的房地产行业，成为国民经济增长的发动机。

中国仍是一个超级经济强国。尤其对那些在华业务占比较高的德国企业来说，中国既是机遇，也是挑战，而很多企业都表示，挑战正在占据上风。不透明的投资环境以及悬而未决的房地产危机，总是给人一种不安的感觉。

今年三月即将召开的人大会议，或许会提供政府将如何应对国内危机的信息。如果让中产阶级致富的承诺迟迟不能得到兑现，那么政府在闭关锁国和战狼外交中寻求救赎的风险就会变得越来越大。无论美国欧洲，还是中国，想必都不希望出现这样的局面。"

“向中国学习”

对于德国汽车行业目前所处的窘迫境地，《法兰克福汇报》发表了题为《向中国学习》的评论：

法兰克福汇报：中国电动车行业的迅速崛起值得德国学习。

法兰克福汇报：中国电动车行业的迅速崛起值得德国学习。

"有些企业确实应当尝试一下跳出固有的技术思维，去进行一些大胆的尝试。而政治层面应当学习的东西则更多：中国汽车工业有长远的目标，有后来居上的耐力，以及推动创新的竞争。在欧洲，围绕汽车工业的政策却是短视和狭隘的，技术上单纯聚焦电动汽车，其他一概免谈。而框架条件又变来变去。采埃孚公司总裁克莱恩对此的评述可谓一语中的：'如果能够九十分钟执行同样的规则，这对足球运动肯定大有脾益。'而对于正在发生巨大变化的汽车工业，欧洲却并没有明确的规则。因此，如果政界能够制定出简单且鼓励创新的框架条件，对汽车工业肯定会大有帮助。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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