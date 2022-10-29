 德语媒体: 没有比同习近平交谈更好的选择 | 媒体看中国 | DW | 01.11.2022

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德语媒体: 没有比同习近平交谈更好的选择

德国总理肖尔茨访华前夕，德意志电台访问了工商总会主席。在世界气候大会即将召开的背景下，《日报》关注了气候保护在中国扮演的角色。

汉堡港内中国的集装箱船

汉堡港内中国的集装箱船

（德国之声中文网）德国工商总会（DIHK）主席万斯勒本（Martin Wansleben）在接受德意志电台接受采访时，谈到"中国议题在经济界眼中至少牵涉5个方面"。

"首先是经济地位问题；供应链多样化问题，也是就单个公司以及德国依赖中国的形式；接下来是安全政策问题，其实经济界在这里无权插话，它是政治问题；还有在当地的人权问题，它很重要，也是政治话题；最后是，我们为什么需要中国？解决哪些全球性挑战？

气候议题，或者世界人口增长、食品安全，这些问题没有中国参与无法得到真正解决。

这意味着，我们无法脱钩，我们需要同中国打交道。因此，德国经济界高兴地看到总理能够承受压力、做出不是人人都欢迎的决定。我们认为，汉堡经济界努力争取中远集团以现在的形式参股是正确的。我同时明确表示，我们不仅在德国、同时也以欧洲身份认真地展开这项讨论，同样也是正确的。"

谈到肖尔茨即将访华，万斯勒本说：

"我从1978年开始建立同中国的交往，经历过盛世，也遇到低谷。我的确认为出现了许多负面的变化。许多企业也是这种观点，并在行动上已做出调整。肖尔茨担任总理的时间还不长，这将是一次对一个重要国家的就职访问，因此，应把它同目前的各类话题分别看待。对总理而言，除了同习近平亲自交谈外，没有比它更好的选择。"

中国绿色未来之路 仍有许多艰难险阻

中国政府将坚持气候目标

《日报》发表"习近平的气候努力"一文认为，有理由相信中国政府将继续坚持气候保护目标，新的中共中央以及人事安排，让该文作者看到一些对未来的希望。

"可以肯定的是，国家主席习近平希望以首位环保领袖的身份载入史册。的确，时不我待，中国巨大的环保问题已威胁到社会稳定：之前快速的经济增长给城市带来毁灭性的微尘污染，无数河流遭到污染，数千年的农耕生产被破坏。

"毫无疑问，习近平认识到局势的严重性。2020年，习近平首次宣布中国制定了长远气候目标，本世纪二十年代碳排量达到峰值，2060年实现碳中和。这将是人类历史上最大规模地降低有害气体排放。据世界银行的计算，仅在发电和交通两项中心环节，中国将为碳中和投资14万亿美元。"

就再生能源现有的投资规模，《日报》写道：

"全球安装的风轮中，中国占三分之一，安装的光伏板中，中国占四分之一。中国在新能源领域的投资超过欧盟和美国的总和。

去年，中国政府宣布停止在国外修建火力发电厂，正在设计中的100多座火力发电厂，有四分之一被取消。能源与清洁空气研究中心指出，仅这一项每年将少排放8500万吨二氧化碳"。

文章最后写道，"10月底，原北京市长陈吉宁升任政治局委员，他曾在著名的清华大学主攻环保技术，在巨大压力下，为把首都北京建成绿色、持续性发展的大都市做出很大贡献。像陈吉宁这样的干部执掌高层机构的越多，气候政策在中国便会有更加牢固的根基"。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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