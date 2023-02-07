德语媒体: “气球闹剧”暴露了北京的政坛乱象

（德国之声中文网）《焦点》杂志发表客座评论称，这起气球事件无疑将会产生极其深远的影响，而了解中国方面发放气球的目的显得尤为重要。这篇题为《气球闹剧暴露了北京的乱象》的评论的写道：

"气球被击落后，从北京较为审慎的反应来看，习近平似乎对气球之事并不知情。这要么说明，习近平一手扶持起来的、充满极端民族主义色彩的强势外交路线，现在已经羽翼丰满自成一体，不再听从习近平的指挥。要么则是说明，这位独裁者的智囊团队对这起事件进行了脱离现实的解读。

习近平上台十年之后，北京已经变得如此的信心十足胜券在握，以至于他们也许真的认为，美国人会忍气吞声任由气球飞跃领空，会屈从于北京自以为是的强势地位。

毕竟有媒体报道称，即便是以煽动能力著称的特朗普总统，也曾三次做出不要对中国气球采取强硬措施的决策。"

评论作者Alexander Görlach认为，习近平想以气球事件羞辱美国，并让美国国务卿布林肯的访华计划落空的推论显然是站不住脚的。毕竟，布林肯来访是习近平本人同美国总统拜登去年会晤时达成的共识。

"计划中此次北京会谈的目的，本来是要缓解中美之间的紧张关系，毕竟这两个世界最大经济体之间相互依赖程度很高，谁都不希望出现事态失控的局面。

而对气球事件的误判只能对本已紧张的双边关系起到火上浇油的作用。这对习近平来说，无疑是一场灾难。一般认为，近期内北京有一些人将会为这次错误丢掉乌纱帽。

气球事件对了解北京权力运作提供了一个难得的机会。中国的权力高层绝非像外界想象的那样英明、有序，更谈不上高瞻远瞩。习近平已经越过了他的权力巅峰，他一手制造的种种危机已经削弱了他的权力地位。他未能对气球事件做出正确的判断，更未能阻止事件的发生，原因恰恰在于，他的身边只剩下了对他唯命是从的人。"

《法兰克福汇报》发表评论称，朝鲜领导人金正恩又在借助阅兵式向世界"秀肌肉"，只有中国有能力阻止朝鲜继续破坏地区稳定，但北京却并不愿意这么做。

"韩国已经有人提出了大规模扩充军备的建议。倘若如此，一场军备竞赛将在所难免，而其后果更是无法预料的。按理说，中国早就应该做出反应，毕竟稍有风吹草动，北京都不会错过训诫别国该做什么、不该做什么的机会。

在朝鲜问题上，北京本来可以发挥自身影响力，而造福相关各方。但以习近平为首的中国政府却一心专注于如何同美国抗争，以至于他们认为一个拥有核武器而且肆意妄为的朝鲜只是一个小问题。有朝一日，北京也许会为此追悔莫及。"

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