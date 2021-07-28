 德语媒体: 比冷战更危险的美中军备竞赛 | 媒体看中国 | DW | 06.11.2021

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德语媒体: 比冷战更危险的美中军备竞赛

美国国防部预测中国核弹头数量将突破1000枚，引发了德语报刊的担忧。《法兰克福汇报》认为，尽管中国核武库比美俄两国弱很多，但是军备竞赛已经开启。《南德意志报》则担心地指出，眼下的这场军备竞赛缺乏当年美苏之间的裁军机制。

China Mittelstreckenraketen in Peking

中国人民革命军事博物馆内，几名士兵正在清洁一枚已经退役的东风2型中程弹道导弹 2017年资料图

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"和中国的军备竞赛"为题，刊发短评指出，尽管中国的核军备离美俄还有很大的距离，但是在美中争霸的背景下，中国任何改变现状的行为，都会被华盛顿视作威胁。

"美国国防部预测，中国的核弹头数量将在2030年左右达到1000枚左右。这会不会成为现实，现在还不可知。九年间可以发生很多事情，不论是政治还是经济方面。但确凿无疑的是：充满民族主义色彩的习近平式现代化路线，也伴随着军力的快速上升，这其中就包括了核武器的增长。中国正在公开强化其核军力。"

Parade zum 70. Jahrestag Volksrepublik China | DF-17

东风-17高超音速弹道导弹 2019资料图

"这也是对美军导弹防御系统等新式武器的回应。中国和西方的摩擦正在加剧。从前，中国的核武库相对较小，北京将核武器视作保障最小威慑力的手段。而现在，北京想要用核武库来支撑其成为世界强国的诉求。"

"即便按照美国五角大楼的估算，中国的核军力和美俄两国还相距甚远。尽管如此，美国有许多人都在呼吁提升军力，因为在美中较量的背景下，任何对现状的改变都会被视作威胁。这一切都是典型的军备竞赛的佐料。"

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美国国防部周三推出中国军力报告，警告中国的核弹头数量比之前预想还多，预计能在2030年增加至1000枚。此外，美国也引述中国媒体报告，预测中国可能在2027年逼台湾依其条件谈判。

美国国务院周二公布了该国储存的核弹头数量，这是四年来的第一次。此前美国前总统特朗普执政期间，拒绝公开这一数据。从总量上来看，美国和俄罗斯拥有世界上绝大多数的核武打击力量。

北约担忧，中国无限制发展核武会带来毁灭性的可能。但北京却说，国际社会真正应该感到关切的是北约的「核共享政策」。

美国一位高层军事官员表示，处于核武器快速发展中的中国将很快超过俄罗斯，成为美国的最大核威胁。他警告说，美国和中国之间没有任何机制来避免误解。

美国科学家联合会最新报告指中国疑似在新疆东部建110座核导弹發射井，这是两个月来第二次关于中国核武扩展的消息。中国官媒则驳斥此为虚假讯息，称所谓發射井其实是风力發电厂。

美国裁军大使表示，北京可能很快就会获得新型的核武，虽然数量不及美俄，但危险性有过之而无不及。

熟知国防预算的人士指出，为了威慑中国，拜登将改变传统预算的分配方式，替核武现代化挹注资金。

在中美日趋对峙的背景下，中国应该采取怎样的核战略？专栏评论作者邓聿文认为，只要中美两国都保持理性，核战争根本就不会开启；所以中国根本无需扩充核军备，不如把造核弹的钱用来改善民生增加中共的合法性。

《南德意志报》以"我的导弹，你的导弹"为题，担忧地指出，如今的军备竞赛和冷战期间有一个最大的不同点：只有竞相升级军备，却没有相互管控、商议裁军。

"五角大楼的报告显示，如果按照现在的增长速度，目前拥有350枚左右核弹头的中国十年后将拥有超过1000枚。当然，单纯从确保毁灭的核战逻辑而言，增加几百枚核弹头其实无关紧要。毕竟美国有5550枚、俄罗斯有6000多枚核弹头，能把全世界毁灭几十次。"

"但是，这一切并不只是和军事战略相关。当前的核军备竞赛令人忧心地显示，冷战期间的军备逻辑、旧时的威慑理念被带入了21世纪，与此同时却又缺乏冷战时期双方阵营之间控制军备、甚至旨在削减军备的政治构架。"

作者指出，相互威慑的冷战式军备竞赛又回来了。"只有当能够形成可信的威慑时，才能让发动战争变得毫无意义。因此，假如德国真的如新一届政府组阁谈判中正在讨论的那样，单方面放弃盟友的核保护伞，将会是非常危险的导致不稳定的举措。"

"再举一个例子：台海是当今最为危险的可能爆发冲突的地区，这里事关台湾如何防御可能的中国军事干预。假如台湾失去了华盛顿的军事支持，北京统一台湾就会容易许多，甚至都不需要动用军队。"

"但是，军力对等、相互威慑的重现，却缺乏了其孪生姐妹：军备控制。这点尤其让人担忧。以往的军事科技竞赛往往终结于协议管控、建立互信、裁军条约。但是现在，不论是美国、中国还是俄罗斯，都没有相互管控、建立互信、推动裁军的举动。大国以及许多小国要么出于优越感、要么出于恐惧，都在增强军备。他们本应该也以同样的决心去推动军备控制。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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