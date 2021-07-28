德语媒体: 比冷战更危险的美中军备竞赛

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"和中国的军备竞赛"为题，刊发短评指出，尽管中国的核军备离美俄还有很大的距离，但是在美中争霸的背景下，中国任何改变现状的行为，都会被华盛顿视作威胁。

"美国国防部预测，中国的核弹头数量将在2030年左右达到1000枚左右。这会不会成为现实，现在还不可知。九年间可以发生很多事情，不论是政治还是经济方面。但确凿无疑的是：充满民族主义色彩的习近平式现代化路线，也伴随着军力的快速上升，这其中就包括了核武器的增长。中国正在公开强化其核军力。"

东风-17高超音速弹道导弹 2019资料图

"这也是对美军导弹防御系统等新式武器的回应。中国和西方的摩擦正在加剧。从前，中国的核武库相对较小，北京将核武器视作保障最小威慑力的手段。而现在，北京想要用核武库来支撑其成为世界强国的诉求。"

"即便按照美国五角大楼的估算，中国的核军力和美俄两国还相距甚远。尽管如此，美国有许多人都在呼吁提升军力，因为在美中较量的背景下，任何对现状的改变都会被视作威胁。这一切都是典型的军备竞赛的佐料。"

《南德意志报》以"我的导弹，你的导弹"为题，担忧地指出，如今的军备竞赛和冷战期间有一个最大的不同点：只有竞相升级军备，却没有相互管控、商议裁军。

"五角大楼的报告显示，如果按照现在的增长速度，目前拥有350枚左右核弹头的中国十年后将拥有超过1000枚。当然，单纯从确保毁灭的核战逻辑而言，增加几百枚核弹头其实无关紧要。毕竟美国有5550枚、俄罗斯有6000多枚核弹头，能把全世界毁灭几十次。"

"但是，这一切并不只是和军事战略相关。当前的核军备竞赛令人忧心地显示，冷战期间的军备逻辑、旧时的威慑理念被带入了21世纪，与此同时却又缺乏冷战时期双方阵营之间控制军备、甚至旨在削减军备的政治构架。"

作者指出，相互威慑的冷战式军备竞赛又回来了。"只有当能够形成可信的威慑时，才能让发动战争变得毫无意义。因此，假如德国真的如新一届政府组阁谈判中正在讨论的那样，单方面放弃盟友的核保护伞，将会是非常危险的导致不稳定的举措。"

"再举一个例子：台海是当今最为危险的可能爆发冲突的地区，这里事关台湾如何防御可能的中国军事干预。假如台湾失去了华盛顿的军事支持，北京统一台湾就会容易许多，甚至都不需要动用军队。"

"但是，军力对等、相互威慑的重现，却缺乏了其孪生姐妹：军备控制。这点尤其让人担忧。以往的军事科技竞赛往往终结于协议管控、建立互信、裁军条约。但是现在，不论是美国、中国还是俄罗斯，都没有相互管控、建立互信、推动裁军的举动。大国以及许多小国要么出于优越感、要么出于恐惧，都在增强军备。他们本应该也以同样的决心去推动军备控制。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究