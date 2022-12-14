 德语媒体: 欧洲错失机遇 中国乘虚而入 | 媒体看中国 | DW | 19.12.2022

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德语媒体: 欧洲错失机遇 中国乘虚而入

《商报》担心，德国企业忌惮风险不去非洲投资，将会把机遇拱手让给中国人。《焦点》杂志则认为，欧洲在力推气候保护，中国却依然优先考虑经济增长，长此以往会让欧洲企业面临中国人的不正当竞争优势。

在乌干达的一间村落，中国四达时代的一名当地员工正在安装一台卫星电视接收设备 (2021年9月)

在乌干达的一间村落，中国四达时代的一名当地员工正在安装一台卫星电视接收设备 (2021年9月)

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"未被利用的充满机遇的大洲 - 如果我们不去投资，中国人就会去"为题，刊发评论抨击了许多忌惮风险而不愿去非洲经营的德国企业。 

"混乱、战乱、腐败的地方不适合投资，许多企业因此都持保守态度。对于他们而言，非洲有太多陌生而危险的东西，他们不愿把钱投向那里去冒险。" 

"但是，这也让德国经济界长期以来对非洲经济机遇的赞誉成为了空谈。到头来，经济合作的机遇被措施，中国、俄罗斯以及海湾国家将会乘虚而入主宰非洲生意。" 

作者呼吁，德国经济界应该做好自己的功课，首先就要充分了解非洲各国国情，而不是把"非洲"当作一个国家。文章还批评了德国企业家总是想让国家承担一切风险的做派，指出一切投资都是要自担至少一部分风险。 

"事实上，不去非洲才会面临更大的风险。当今世界，和俄罗斯做生意已经不可能，和中国做生意则会陷入依赖中国的风险，欧洲本土经济则在衰退，因此我们亟需其他选项。" 

继续依靠便宜煤电的中国经济，是否会在面对大举转向绿色新能源的欧洲经济时，获得不正当竞争优势？(张家口市一座煤电厂, 2021年11月)

继续依靠便宜煤电的中国经济，是否会在面对大举转向绿色新能源的欧洲经济时，获得不正当竞争优势？(张家口市一座煤电厂, 2021年11月)

德国《焦点杂志》以"欧洲迈向气候中性，中国仍然坚持依靠煤炭"为题，刊发评论指出，尽管中国在大举投资清洁能源，但是对煤炭的投入规模也依然巨大无比。这一方面造成了全球碳排放居高不下，另一方面也造成了欧洲人需要面对中国的不对等竞争优势。 

"中国也同样在大举投资电动汽车、太阳能发电、风力发电。但是，与欧洲本质上不同的是，中国人依然赋予经济增长较之气候保护更高的优先级。在党代会开幕式上，习近平就提到要'积极谨慎'地致力于实现碳中性。'谨慎'一词其实就是指代'缓慢'。" 

作者注意到，中国的减排时间表依然是2030年左右达到峰值，这意味着在此之前中国的温室气体排放量依然会逐年增长；而且，为了确保能源安全，中国重新放松了对新建煤电项目的审批。"而且，我们也注意到，中国的非洲政策同样是双重游戏。中国此前就已经是非洲最大的煤炭开采项目出资国，后来北京承诺不再投资非洲的煤炭经济。但是，中国至今没有清晰说明，这一承诺对于煤炭领域的技术转让、私人募资、高额援助项目意味着什么。" 

"总而言之，欧洲人和中国人在玩不同的游戏，其结果则是不利于欧洲。全球的碳排放将继续增长，欧洲经济的竞争力则会相对减弱。许多家族企业很快就会成为'最后一代'。欧洲将会变绿，而中国则会变强大。" 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。 

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