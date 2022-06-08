 德语媒体: 权力、利益与原则 | 媒体看中国 | DW | 09.06.2022

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德语媒体: 权力、利益与原则

《南德意志报》刊评指出，中国严苛的防疫策略表明，北京已经不再以实用主义和经济发展作为最高准则，而是让一切服务于习近平的权力。《每日镜报》刊发了德国前副总理的客席评论，呼吁欧盟在面对中国时应当展现灵活性，从而更好地保护自己的政治与经济利益。

China Wuhan | Coronavirus | Xi Jinping, Präsident

 (德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"一切只为了权力"为题，刊文点评了中国的新冠防疫政策。作者指出，严苛、容不得批评的"动态清零策略"，也体现出当今无孔不入的社会监控；中国为了防疫，已经放弃了曾经引以为傲的灵活、适度原则，而这一切都是为了一个目标。

"中国坚守严格防疫措施，并非不可理喻。假如中国政府放任病毒在特大城市传播，就会面临数十万人丧生的风险。不过，北京当局如此强硬地打压批评声音，则有着另外理由：造成当今困境的，正是中国政府。"

"现在扮演核心角色的并非科学依据，而是最高领导人的傲慢。他试图管住一个不可能被封住的病毒，正体现了这种蛮横。……封城措施，也让人认清了一个在上海一直被忽视的事实：中共对社会的管控已经重新全面化。民众再一次被少数人的专横所左右，后者完全不受人民的监督。"

文章接着指出，中国的疫苗接种战略也存在着很多问题：迟迟不引入效果更好的mRNA疫苗、老年人疫苗接种率极低。"现在的问题并非是：北京是否会转变其防疫策略？而是：北京会在多久后转变防疫策略？中国的科学界必须只为党服务。一切违背习近平指示的内容都会遭审查删除。对防疫策略的抗争行为会遭到暴力镇压，与此同时，越来越多的民众因为防疫措施而被推到了经济崩溃的边缘。"

"这揭示了中国的根本性变化：此前，中国政府将经济发展视作执政合法性的根基，长期以来，实用主义就是中国的最高信仰，也是国际投资者可以信赖的准则。但现在，许多人长期以来不愿承认的事实变得清晰起来：当今中国的一切只服从于一个目标----习近平保住权力。"

欧盟究竟需要怎样的新对华战略

欧盟究竟需要怎样的新对华战略

DW.COM

自从俄乌战争爆发以来，德国政界不断发出警告称，对中国的依赖性更加危险。而随着北京当局压迫维族的新证据被披露，欧洲各界更是要求全面检视和中国的经贸关系。其实，许多拥有在华业务的德国企业，早已开始为突然对华“脱钩”制订应急预案。

中国压迫新疆维吾尔人，在俄乌战争中支持俄罗斯。柏林希望重新调整与北京的关系。问题是：这一制度性对手也是最重要的贸易伙伴。

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷开始检视与专制国家的经贸关系。北约秘书长斯托尔滕贝格日前发出警告称，西方国家与中国的贸易关系今后必须有所节制，捍卫价值观应当比赚取商业利益更为重要。

俄羅斯入侵烏克蘭造成的嚴重傷亡不斷曝光，歐美各方也加重對俄羅斯的制裁，但中國仍然不動如山，不管外界怎麼關切，繼續強調「促和勸談」。

德国前副总理加布里尔(Sigmar Gabriel)与科隆德国经济研究所(IW Köln)所长许特( Michael Hüther)在柏林出版的《每日镜报》上联合撰写了一篇客席评论，分析了欧盟究竟需要怎样的新对华战略。文章以"探寻国际新秩序"为题指出，欧盟应当适度展现灵活性。

"在和中国打交道时，德国以及欧洲不应该太放松。我们一方面在提升自身经济的韧性，在东亚地区寻求多样化战略，但是另一方面，脱钩中国并不符合欧洲的政治利益以及经济利益。因此，我们应该尽一切努力来探索将来合作的空间，尤其应该测试：中国的新全球化战略到底有多全面？"

"尽管德中两国在文化和历史传统方面多有不同，但是两国都依然融入于国际分工体系与全球产业链之中。这应该能成为反对排挤、边缘化的充分理由。"

"近年来，美中两国一直在重新调整双边关系。在人权、台湾、南海问题上，他们相互对抗。在创新、科技领域，他们相互竞争。在面对疫情、气候、核军备控制等全球性挑战时，他们则相互合作。目前，美中两国还没有找到对抗、竞争、合作的恰当平衡点，但是拜登与习近平已经在寻找平衡点的路上。"

"对于欧中关系而言，双方最好能结束相互加码制裁的恶性循环。这种局面已经导致了《欧中投资协议》的审批受阻。其实，该协议中的有些条款，完全可以在协议本身通过前就拿出来单独审批生效，就像欧盟与加拿大自贸协定谈判进程中所做的那样。这不仅仅事关经贸政策，也攸关各界对经济与政治进程的信心。"

"全新的政治进程符合欧中双方的利益。无论是气候危机、大规模杀伤性武器、恐怖主义、还是战争，当今没有任何一种全球性挑战能够在没有中国的情况下进行应对，更不用说在对抗中国的情形下。"

"如果欧盟想寻求现实的、不会对合作伙伴要求过高的解决方案，布鲁塞尔在贸易协定的标准方面就应当展现出更大的灵活性。假如欧盟的高标准严要求在现实的经济以及产业政策中表现糟糕，那么它对欧盟本身也不会有太大益处。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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