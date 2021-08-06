 德语媒体: 新时代的毛泽东不坑自己人 | 媒体看中国 | DW | 14.08.2021

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德语媒体: 新时代的毛泽东不坑自己人

奥地利《信使报》认为，国际社会本应该就疫情向中国索取天价赔偿，但是西方国家却忌惮利益受损而不敢这么做。德国《焦点》杂志则抨击了中国的“一带一路”，认为这和毛泽东“大跃进”的主要区别在于：“一带一路”坑害的是外国人。

武汉病毒研究所

武汉病毒研究所

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为展开新冠溯源的第二阶段调查，世卫周四敦促中国分享与最早病例相关的原始数据。中国方面则于周五批评称，世卫组织第二阶段的溯源计划“并非基于中国—世卫组织联合研究报告”。 此外，世卫调查小组负责人、丹麦科学家恩巴雷克指出了世卫专家与中国专家在疫情起源调查中的歧见。

随着高传染力的Delta病毒快速传播，全球多个地区的新冠感染率再次暴增，美国及加拿大的疫情尤为严重，平均每日新增病例数增加44%。疫苗覆盖率最高的以色列也出现疫情反弹。

人权观察8月10日发布报告指，由中国「一带一路」项目所资助的柬埔寨水坝发电站对当地原住民丶少数族裔生计以及当地渔业造成损害。

 (德国之声中文网) 奥地利《信使报》刊登头版社论"与龙共舞?"，认为中国是依靠不人道的专制手段才控制住了疫情，而现在中国却在幸灾乐祸地看着全世界陷入泥潭；这场疫情不论是起源于中国的实验室事故还是野生动物交易，国际社会必须对中国索取天价赔偿。

"中国(宣传机关)正在用文字和画面来庆祝战胜新冠疫情。在后新冠时代，中国的经济增长率对全球其他国家而言是一个遥不可及的梦想。中国正在非洲、欧洲、拉美大肆收购，往往还动用胁迫性的借贷手段。中国正在剥削这些国家，当今的殖民主义有了一个新名字：中国。至于对台湾、香港的钳制，也越来越紧迫。"

"其实，我们还有一张账单要让中国支付。或者说：中国欠我们的。新冠病毒，有可能是来自武汉的一个实验室，也有可能来自于堪比中世纪的武汉野生动物交易市场。在爆发之初，这场疫情被隐瞒、被掩盖，直到再也掩盖不住、冲出边境。从意大利到拉美，全世界都陷入了苦难之中，数以十万计的人丧生；与此同时，中国体制却运用了只有专制政权才具备的不人道手段战胜了病毒，并且幸灾乐祸地对全世界表示：快看，这条巨龙只不过擦破了点皮。"

"要是中国还受国际法管辖，就应该受到起诉，支付天价赔偿。中国可以悔罪，但是不能庆祝，也不能指望大家与龙共舞。然而，只要西方害怕巨龙而不敢对其公然叫板，只要欧洲宁愿欢迎中国投资却不肯抨击中国政府，中国巨龙就会觉得这些人很可笑，后者大概还会说'感谢病毒'。"

中国资助在柬埔寨建立的Lower Sesan 2水电站。

中国资助在柬埔寨建立的Lower Sesan 2水电站。

 德国《焦点》杂志以"中国又有了新的'恶魔毛泽东'，只不过这一次并非中国人自己受难"为题，刊发评论指出，如今的中国正在开历史的倒车。

"如今大权独揽的中国领导人习近平，已经不再以伟大的改革家邓小平作为榜样，而是效仿邓小平的反对者：毛泽东。他是共产党主席、虐待者、残酷的工业化推动者。"

"毛泽东的'大跃进'旨在让中国短时间内从农业社会变成工业化社会。50年代末，中国农民被强迫在牲口棚边架起炼钢高炉，但是炼出的钢铁却几乎无法使用，与此同时农田荒芜、牲口饿死，农民们不堪重负。这场运动导致了最大规模的人为饥荒，据估计有5000万人死亡。"

"习近平的'一带一路'在很多方面都让人联想到不惜一切代价的毛式野蛮工业化政策，只不过这一次受难的并非中国本国民众。其他国家的民众以及自然环境将会蒙受损失。如今在东南亚国家发生的事情，很难用文字描述。而西方七国集团的政界却对此没什么关注，全球商界精英也大多对此予以容忍。"

文章随后盘点了多个中国在东南亚的工程项目：湄公河的一系列水电站将破坏渔业资源、破坏农田灌溉设施，迫使大量民众搬迁。"所以，'一带一路'并非像中国所宣称的那般无私，也并非像许多西方人所想象的那般无害。习近平就是新时代的毛泽东。用俾斯麦的话来说：'假如两个大国签订了一份看上去无害的协议，我们就必须立刻问道：这一次该是谁被杀害？'"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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