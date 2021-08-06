德语媒体: 新时代的毛泽东不坑自己人

(德国之声中文网) 奥地利《信使报》刊登头版社论"与龙共舞?"，认为中国是依靠不人道的专制手段才控制住了疫情，而现在中国却在幸灾乐祸地看着全世界陷入泥潭；这场疫情不论是起源于中国的实验室事故还是野生动物交易，国际社会必须对中国索取天价赔偿。

"中国(宣传机关)正在用文字和画面来庆祝战胜新冠疫情。在后新冠时代，中国的经济增长率对全球其他国家而言是一个遥不可及的梦想。中国正在非洲、欧洲、拉美大肆收购，往往还动用胁迫性的借贷手段。中国正在剥削这些国家，当今的殖民主义有了一个新名字：中国。至于对台湾、香港的钳制，也越来越紧迫。"

"其实，我们还有一张账单要让中国支付。或者说：中国欠我们的。新冠病毒，有可能是来自武汉的一个实验室，也有可能来自于堪比中世纪的武汉野生动物交易市场。在爆发之初，这场疫情被隐瞒、被掩盖，直到再也掩盖不住、冲出边境。从意大利到拉美，全世界都陷入了苦难之中，数以十万计的人丧生；与此同时，中国体制却运用了只有专制政权才具备的不人道手段战胜了病毒，并且幸灾乐祸地对全世界表示：快看，这条巨龙只不过擦破了点皮。"

"要是中国还受国际法管辖，就应该受到起诉，支付天价赔偿。中国可以悔罪，但是不能庆祝，也不能指望大家与龙共舞。然而，只要西方害怕巨龙而不敢对其公然叫板，只要欧洲宁愿欢迎中国投资却不肯抨击中国政府，中国巨龙就会觉得这些人很可笑，后者大概还会说'感谢病毒'。"

中国资助在柬埔寨建立的Lower Sesan 2水电站。

德国《焦点》杂志以"中国又有了新的'恶魔毛泽东'，只不过这一次并非中国人自己受难"为题，刊发评论指出，如今的中国正在开历史的倒车。

"如今大权独揽的中国领导人习近平，已经不再以伟大的改革家邓小平作为榜样，而是效仿邓小平的反对者：毛泽东。他是共产党主席、虐待者、残酷的工业化推动者。"

"毛泽东的'大跃进'旨在让中国短时间内从农业社会变成工业化社会。50年代末，中国农民被强迫在牲口棚边架起炼钢高炉，但是炼出的钢铁却几乎无法使用，与此同时农田荒芜、牲口饿死，农民们不堪重负。这场运动导致了最大规模的人为饥荒，据估计有5000万人死亡。"

"习近平的'一带一路'在很多方面都让人联想到不惜一切代价的毛式野蛮工业化政策，只不过这一次受难的并非中国本国民众。其他国家的民众以及自然环境将会蒙受损失。如今在东南亚国家发生的事情，很难用文字描述。而西方七国集团的政界却对此没什么关注，全球商界精英也大多对此予以容忍。"

文章随后盘点了多个中国在东南亚的工程项目：湄公河的一系列水电站将破坏渔业资源、破坏农田灌溉设施，迫使大量民众搬迁。"所以，'一带一路'并非像中国所宣称的那般无私，也并非像许多西方人所想象的那般无害。习近平就是新时代的毛泽东。用俾斯麦的话来说：'假如两个大国签订了一份看上去无害的协议，我们就必须立刻问道：这一次该是谁被杀害？'"

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