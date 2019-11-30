德语媒体: 敦亲睦邻的重要性

（德国之声中文网）自"中国电文"曝光后，在新疆设厂的大众汽车不断受到质疑。《南德意志报》发表题为"大众与其武装邻居维持良好关系"的文章指出，德国大众汽车6年在新疆乌鲁木齐设厂时，就被人权人士批评沦为中国政府的工具。

文章写道:"良好的邻里关系很重要。大众汽车显然也如此想。2013年在乌鲁木齐开设厂房时，该企业就与武装警察达成了协议。一支部队就驻扎在工厂旁的营房。经过了签字仪式和参观军营后，大众汽车与中国合作伙伴和警方完成了协议。" 作者指出，"武装警察显然也能为他的邻居提供一些好处。例如协助'爱国主义教育'以及新雇员的军事训练。"

"大众汽车在乌鲁木齐的活动从一开始就遭到专家的批评。在2013年乌鲁木齐厂开幕前，人权活动分子就批评该集团成为中国政府的工具。"文章指出："在这家汽车制造商前往乌鲁木齐设厂前，外界已经知道维族人在新疆受到监视及歧视。这处被认为无利可图的工厂开幕几年后，该地区出现了拘留营，目击者声称被拘押者遭到酷刑和强奸。"

文章接着写道，虽然外界得知该地区发生令人震惊的侵犯人权行为已有多年，大众汽车至今仍装聋作哑。"德国政治家也因此面临施压，毕竟下萨克森州政府也是大众集团的股东，而该州州长威尔（Stephan Weil ）和经济部长阿尔图斯曼（Bernd Althusmann)都是监事会成员。在《南德意志报》、北德广播公司和西德广播公司不断追问下，下萨克森州仍不愿意对大众汽车一事表态。"

"大众汽车也守口如瓶：该公司表示，在乌鲁木齐25%的员工是少数民族，但不愿透露其中有多少维族人。大众解释称，他们过去和现在都没有参与武装警察的军事训练，但不愿意公开与武装警察的协议内容。在被问及目前是否已经取消协议时同样三缄其口。大众只透露：'我们在中国与世界各地的投资都尊重人权，并也对商业伙伴做出相同要求，这是肯定的。'"

法兰克福汇报周六发表题为“矛盾至极的气候政策”指出，欧洲国家追求气候中和的同时，煤炭却在中国开始复兴。

"去年波兰的气候大会过后，中国收获了许多称赞。因为这个全球最大的排放国最后不再坚持，对富裕工业化国家与贫穷开发中国家的排放量标准采取不同规范，北京的谈判代表'拯救'了这场会议。"

"今年在马德里的气候大会上，谈判代表们看到中国目前的情况后，可能无法那么欢欣鼓舞。因为煤炭又回来了。自年初开始，中国设立了功率约为43兆瓦的燃煤发电厂，与德国整体的煤电装机容量相同。中国还正在建造三倍功率的新设备。曾几何时，中国各地党委书记向外国访客宣扬环境保护超越经济增长成为优先项目，这个时代已然过去。"

"如今中国的经济增速放缓至25年以来最低水平。与美国的贸易纠纷牵动着北京领导层的神经。此外，还得应对香港抗议活动和全球对于新疆上百万穆斯林信徒遭到拘留的愤怒情绪。气候保护已经在优先项目名单中排名下滑。"

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