德语媒体: "惨胜"的欧中协议与"飘扬"的五星红旗

（德国之声中文网）"对于2020年12月30日（中欧达成共识）的这份协议，反响截然不同。德国经济部长阿尔特迈尔称其是'贸易政策的里程碑'，但许多经济协会则没看到任何实质性进展"，《每日镜报》2月4日一篇聚焦欧中投资协议的客座评论在开头这样写道。文章表示，对于盛赞该协议是 "基于我们价值观的贸易议程" 的一个突破的欧委会主席冯德莱恩，可能会被这些话打脸。而默克尔致力于在德国担任欧盟理事会轮值主席时达成协议，"这从地缘政治角度来看也并不怎么令人信服"。

文章称，在这场博弈中，政治上的胜利者是习近平。在经济上，该协议的天平同样更倾向于中国。

"自2005年开始，中国公司已经在欧盟投资了4100亿美元，近来更多在信息和通讯技术上。由于在这些领域存在赶超的空间，中国对欧洲这方面的知识技术非常感兴趣。而这些外部帮助将有利于中国提高前内部竞争力。此外，中国在未来还可以扩大其在欧盟太阳能和风能领域的经济活动。"

文章随后写道，欧洲在华企业从新投资协议中的获益，则主要是简化市场准入程序、减少行政障碍方面、不再强制要求成立合资企业等内容。

"但是，伴随着这些好处的也有严重的劣处：很多活跃于欧盟市场的中国公司得到北京政府的大力补贴，而未来如何处理这一问题，却没有怎么出现在这份投资协议中。同样少有提及的还有专利保护的问题。"

此外，在环保等可持续发展方面，该协议也错失了向中国提出要求的机会。"但最严重的则是在华的欧洲企业仍然无法享受任何投资保护，这与那些在欧盟的中企不同。针对投资保护的谈判按计划将在投资协议签署两年内开启，……这对于欧盟而言明显是不利的。"

本文作者、苏黎世联邦理工学院经济学教授Renate Schubert在文章最后表示，当年瑞士与中国的谈判，比现今欧盟与中国的谈判要成功的多。"偌大的欧盟或许本应向小小的瑞士效仿。瑞士在2009年与中国签署了一项投资保护协议，随后在2014年签署了自贸协议。多家大型瑞士企业早早就可以通过其瑞士投资者占多数的子公司进入中国市场。相反，自诩为欧中投资协议赢家的默克尔和冯德莱恩，看起来更像是输家。人们称之为'皮洛士式胜利'（惨胜）。"

月球上的五星红旗

《新苏黎世报》2月4日的一篇文章关注了去年12月由"嫦娥五号"带往月球的那面五星红旗。文章题为"地球已经满足不了我们了：月球上如今也飘扬着中国国旗，然而还有人在乎吗？"

作者Felix Heidenreich写道，在月球的环境下，旗帜当然不能真正飘扬，但这释放出权力和征服的信号。"旗帜，尤其是飘扬的旗帜，具有极大政治意义。如果有人非常出色地完成挑战，英语会用'with flying colours'（本意是五彩旗帜飘扬）这组词来形容。"

文章以二战中摄影师罗森塔尔（Joe Rosenthal）拍下的《硫磺岛升旗》为例，这张展现美国海军陆战队队员在激烈战斗中于硫磺岛竖起美国国旗的照片，被印到无数海报、招聘广告和纪念品上。

"鉴于这样的背景，中国将国旗插在月球上，其实就是在用图像对美国1969年登月进行政治回应。然而，月球适合作为这种大国竞争的秀场吗？"

文章表示，虽然在中国国内，这种象征性征服月球的做法能与已经存在了不短时间的民族主义情绪和谐地融为一体，但在国际上，这种做法难得共鸣。

"这种象征性行为的结果可能与其原意背道而驰：将旗帜插在月球上不仅从技术上来看，更像是上世纪60年代后期的杰作。从政治寓意上来看，也更像是旧时代的产物，在那个时代，带着自夸情绪的炫耀和英雄主义扩张意愿尚未被怀疑是不可持续的、不成熟的。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。