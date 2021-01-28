德语媒体: 德国还能保持中立吗？

(德国之声中文网)柏林出版的《世界报》以"华为成为基民盟赞助商 这是一个致命的信号"为题，抨击了德国执政党基民盟接受华为赞助巴符州党代会的行为。作者认为，一个极有可能推选出下届德国总理的政党，必须在赞助商选择问题上慎之又慎。

"华为的兴盛，和中国军方、和中共政权是分不开的。这还是比较谨慎的说法。另一个执政党社民党尽管也曾经接受过华为的2万欧元党代会赞助费，但是至少他们主动公开了这笔费用，而且下一届德国总理也不太可能出自社民党。而基民盟则很有可能利用3月份巴符州大选的契机，将新任党主席拉谢特(Armin Laschet)打造成今年秋天联邦议会大选的总理候选人。华为正在运用其战略思维，具有针对性地选择赞助时机。从华为公司的角度而言，这是合理的。"

基民盟新任党主席很有可能成为下一届德国总理

"但是从基民盟的角度而言这就不对了。自从1945年成立以来，基民盟就代表了一种和中国打压香港、打压维族之行径截然不同的价值观。诚然，基民盟以往的高层人物曾经出于国际政治的考量而试图美化过西班牙独裁者弗朗哥、智利独裁者皮诺切特、南非的种族隔离政权，还试图和他们维持良好关系。幸运的是，基民盟最终翻过了这一页。"

作者接着指出，为华为撑腰的中共政权，可以和弗朗哥、皮诺切特等相提并论；如果基民盟在拉谢特领导下，以国际战略为由接受华为赞助资金，就会对外界释放出一个致命信号，尤其是在华为是否能参与德国5G建设这个问题依然悬而未决的情况下。

"在全球范围内，北京都极具针对性地运用其资金，巧妙地拓展影响力。从中国政府的角度而言，这完全是合理的。但是，对于有意推选出下届德国总理的基民盟而言，则决不能接受这种视角。一旦跨过了这条界线，这个将推选德国总理的政党就不能再令人信服地宣称：'不管谁给我们提供赞助，我们都能保持独立。'"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"默克尔对中国的批评太小声了"为题，刊发评论呼吁德国政府应当主动接近美国新总统拜登，共同制订遏制中国的战略，尽早放弃在美中争霸中保持中立的幻想。

文章注意到，德国总理默克尔在达沃斯论坛上的发言依然强调欧洲不能在中美之间选边站。"默克尔想要阻止重回冷战逻辑。这种想法固然很高贵，但是不管她愿不愿意：世界正在迈向大国对立的局面，这将具备新型体制竞赛的特质。美中之间的主要冲突并非围绕势力范围、市场份额、霸权诉求而展开，况且欧洲对这些方面本来也没有什么直接的影响力。核心问题在于：面对一个科技高度发达的专制政权，民主国家是否依然还能宣称自己的体制更加优越？在这场新的价值观竞争中，欧洲不能也不应该保持中立。基于人工智能技术的中国式全面监控政权，与美国的自由理念水火不容，同样也与欧洲的价值观格格不入。"

作者指出，拜登早已向欧洲伸出了橄榄枝，表示要打造一个民主国家联盟，共同遏制中国；偏偏默克尔还在大谈多边主义，而这个词汇正是习近平用来阻止各国结成广泛对华阵线的工具。作者批评说，德国政府正在利用中国政府对美国施压的恐惧，来换取北京在经济方面让步，但是这种"美国对华施压、德国大企业得利"的对华政策注定不是长远之计，它会动摇欧盟内外对柏林的信任根基。

文章随后还抨击了德国大众汽车总裁迪斯(Herbert Diess)在达沃斯论坛上为其中国生意辩护的言论，认为德国企业界贯彻了几十年的"以贸易促转变"战略从来不过是用来掩饰赤裸裸经济利益的说辞。"是时候将德国的对华政策转换到一条坚实的根基上来了。这些天，柏林政界正在密集讨论如何与拜登新政府开展合作。作为亲美派政客，默克尔的基民盟党内同僚齐姆亚克(Paul Ziemiak)、布林克豪斯(Ralph Brinkhaus)提出重启与美国的自贸协议谈判，仿佛拜登真会对此有兴趣。其实，对华关系才是拜登最为关心的问题。"

"在对华关系方面，柏林和华盛顿之间的共同点有不少。基民盟在其新的跨大西洋合作纲领文件中就写道：'我们与美方一致认为，中国正在成为体制竞争对手。'然而，德国政府却没有主动接近拜登新政府、促成共同的对华政策。这应当是默克尔总理的任务。可是，她却在达沃斯论坛上赞扬习近平虚伪的多边主义论调；这只能说明，默克尔并不认同欧美应当共同对付中国。"

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