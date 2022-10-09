德语媒体: 德国能够摆脱对中国市场的依赖吗？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道称，为了让德国来宾免受中国严苛防疫措施之苦，肖尔茨总理及其随行人员将会享受"闭环泡泡"待遇，只有中国高层官员才可以自由进出。此前，只有俄罗斯总统普京参加北京冬奥会开幕式时，才享受过这种"闭环"待遇。这篇题为《来自中国的绳索》的文章写道：

"（德国企业在中国大举投资）正和中国人的心意。但鉴于中国极具侵略性的新外交政策，德国政府却更希望结束对中国的依赖。至于如何才能摆脱对华依赖，各方则莫衷一是。中华人民共和国是德国最重要的贸易伙伴，化工巨头巴斯夫相信，不久的将来，该企业全球增长的三分之二将归功于中国。

然而，巴斯夫在中国市场的豪赌要想成功，必须满足一个前提条件，那就是中国不会像俄罗斯一样行事。也就是说，习近平不会下令攻打台湾。今年夏季的事态发展足以说明台海随时可能爆发战争：美国众议院议长佩洛西访台之后，习近平立即下令在台湾周边举行了历时数周的军事演习。

一旦台湾遭到攻击，而其保护国美国也像俄乌战争爆发后一样，敦促各盟友发起制裁，那么中国将有可能陷入饥荒。更有甚者，中国的经济体量是俄罗斯的十一倍，一旦发生战争，中国经济将会萎缩四分之一。因此，对巴斯夫等德国企业来说，台海战争的后果将要比俄乌战争严重得多。

德国经济对中国的依赖并不仅局限与中国市场。事实上，中国早已成为德国不可或缺的供应商。德国工业所需的稀土和其他金属，有70%来自中国，此外，中国还为德国提供一系列基础性的前期产品。 Ifo研究所前不久发布的一项民调显示，46%的德国企业依赖于来自中国供货商。换句话说，一旦中国停止供货，德国将有半数企业不得不停产。"

除化工企业之外，德国的汽车工业也同样对中国产生了高度依赖。大众汽车40%的销量归功于中国市场。《法兰克福汇报》写道，德国无视各方的警告，对俄罗斯能源形成高度依赖，并正在为此付出高昂的代价。同样的错误也会在对华政策方面重演吗？

"今年二月四日，也就是普京发动侵乌战争前夕，中国站在了俄罗斯一方。至迟从那一刻起，中国对欧盟来说，就不再只是'伙伴'和'竞争者'，而同时也是像俄罗斯一样希望改变世界秩序的'对手'。正因为如此，德国红黄绿执政联盟在其联合执政协定中已经就制定新的中国战略达成了共识。不过，这一新的对华战略目前外界知之甚少，原因之一也是执政联盟内部在如何看待中国的问题上意见并不统一。"

《商报》采访了"中国战略"的项目协调人-德国外交部亚洲司司长西格蒙德（Petra Sigmund)。《商报》写道，"中国战略"有望在明年第一季度正式发布：

"中国战略将包含三个主要部分。首先，德国政界将重新定义对华关系。包括强化投资领域的互惠性，迄今为止的在华投资规定，多数情况下对德国企业极为不利。其次，在德国境内的对华关系也应有所改变，这主要涉及中国对德国的影响渗透，以及受政府补贴的中国企业在欧洲运营时应受到哪些规范。第三，德国应改变（经贸活动）过度集中于中国的问题。"

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