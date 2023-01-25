德语媒体： 德国经济继续押宝中国

（德国之声中文网）《商报》发表长篇文章写道，新近发布的中国经济数据并不理想：经济增幅降至几十年来的最低点，人口也开始出现萎缩趋势。德国政府也在制定中国战略，希望德国经济能够减少对中国市场的依赖。但仍有许多企业反其道而行之，仍在不断扩大在华投资的规模。这篇题为《德国经济押宝中国》的文章写道：

"过去几年来，德国汽车工业一直在扩大对华投资的规模。不过，除了汽车行业，其他一些德国企业也在不断增加在华投资的力度，毕竟令人烦恼的'清零政策'已经成为过去。

北京德国驻华商会的希尔德布兰特（ Jens Hildebrandt）表示，'乐观情绪正在回归。'德国商会前不久进行的年度问卷调查中，半数德国企业都表达了投资意愿，近80%的受访企业对中长期前景持积极态度。希尔德布兰特表示，'尽管大家都有风险意识，但毕竟中国是全球最重要的增长市场，谁不都愿意将中国拱手让给竞争对手。'

本着'在中国，为中国'的原则，德国企业希望通过在华投资进一步靠近中国客户。化工巨头巴斯夫就是出于这一考虑投资100亿欧元在湛江设立新的生产基地，首批设备已于秋季投入使用。这也是巴斯夫158年企业历史上规模最大的一次投资计划。巴斯夫总裁布鲁德穆勒表示，未来业绩增长的三分之二将来自中国。阿迪达斯也为中国业务制定了雄心勃勃的计划，尽管这家企业此前曾有过惨重的亏损经历。

德国企业的在华投资，其首要目的已经不再是中国的销售市场。中国作为创新中心的地位也在日益巩固，德国企业也希望参与其中。西门子开设了名为'马可波罗'的新项目，希望以此扩大公司核心部门'数码工业'。拜尔制药前不久也强调，在药物研发领域，该企业将不再聚焦'对创新不友好'的欧洲，而是会着眼于美国和中国。"

《商报》援引德国企业联合会专家的话写道，减少对华经济依赖，不能一蹴而就，只能一边继续发展中国业务，一边增加企业投资的多元化。

“液压机械设备企业的股东霍斯根（ Karl Haeusgen）就是在华投资的元老级人物。三十年前首次访华时，他就看到了中国巨大的发展活力，并开始扩展中国业务。目前该企业在中国拥有220名员工，去年还在无锡新建了一座工厂。

不过，当年对中国的满腔热情现在已经被现实主义所取代。霍斯根越来越感受到，中国政府怎样收紧对经济的管控，而中国本土企业又在竞标活动中不断受到优待。

同时也担任德国机械制造联合会主席的霍斯根说:'我们必须保持对话渠道的畅通，必须坚持自己的立场，并呼吁市场竞争的公平性。除此之外，我们别无选择。'他表示，中国毕竟是一个重要市场，同中国脱钩的代价我们无法承担。"

《汉堡晚报》报道称，在北德城市哥斯拉（Goslar)举行的一次活动上，德国汽车工业联合会主席穆勒（Hildegard Müller ）呼吁政府为德国汽车工业的转型提供更多的支持。

"在周四哥斯拉交通法庭日活动开幕式上，德国汽车工业联合会主席穆勒呼吁德国政府要将经济政策和地缘政治结合起来。穆勒说，德国只有保持经济强国的地位，才能在气候变化等全球议题中拥有发言权。因此，未来也应对全球贸易予以足够的重视。她表示，同中国脱钩后果极其严重，因为解决全球性的问题，是无法离开中国的。"

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