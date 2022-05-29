德语媒体: 德国必须解除与中国利益的捆绑

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"害怕中国"为题，刊登点评中国外长成果寥寥的南太平洋之行。作者指出，中国没能和这些岛国达成全面协议，是因为后者担心和北京的合作关系会带来很多新问题。

"在中美两国开启的地缘政治大棋局中，南太平洋地区现在也开始扮演重要角色。通过一系列教科书般的操作，北京试图将其战略触角伸向澳大利亚、新西兰的后院。传统上，该地区与西方的关系更加紧密。中国如今的动作，一方面是试图在全球各个地区拓展其影响力（比如一带一路），另一方面是为了在印太地区反制西方联盟（比如针对近期的美、英、澳协定）。"

"在部分南太平洋国家，我们已经能够嗅到危险的气息。原计划和中国签署的合作协议暂时没能达成。气候保护、渔业方面的协作对于岛国而言固然很重要，但是安全、矿产等问题则是另外一回事。"

"在大国博弈的过程中，小国很容易成为棋子，这点在史书中屡有体现。从经济角度而言，南太平洋岛国和北京合作也会带来许多问题。其他一些地区的国家已经体会到了这一点。尽管中国外长王毅呼吁这些伙伴不要恐惧中国、不要紧张，但是后者却有理由这么做。"

柏林出版的《每日镜报》以"德国必须现在马上修订对华政策"为题，刊发评论指出，最迟在乌克兰战争爆发后，德国就必须转变其面对专制国家的策略，首先受到影响的就是对华战略。

"中国是一个大国，甚至是超级大国。这个十多亿人口的国家是德国最重要的贸易伙伴。全德国8%的出口商品都流向中国，在华经营的德国企业超过5000家，保障了德国境内的100万个工作岗位。可以说，德国的现代化是付出了巨大代价后买来的，德国的繁荣是以对专制国家的恶劣状况视而不见为代价的。"

作者指出，新疆警方的泄密照片让德国社会不再能够对中国人权状况视而不见。"没有哪个国家能够像中国一样取得如此快速的经济增长、能够如此高效地完成大型工程，但是也没有哪个国家能像中国一样如此强硬、如此成体系地监控甚至压迫民众。此外，这个专制政权还在升级军备。北京尽可以宣称，没有扩张企图；但是在中国的'后院'地区，北京咄咄逼人的姿态却呈现出另外一幅图景。"

"局势非常严峻，自由民主国家正受到前所未有的挑战。大家现在都明白：长远来看，我们有可能被甩在身后。俄罗斯只是一个警告，中国才是潜在的真正危险。这个超级大国正咄咄逼人、肆无忌惮地贯彻自己的权力利益。"

文章指出，鉴于德国和中国的紧密关联，柏林亟需全面调整对华关系，并且不能只考虑经济利益。作者认为，德国必须在欧盟和北约的框架下寻求这个问题的答案，而且应当尽快解除和中国的捆绑关系。

"德国必须从整体上降低对中国的依赖性。德国企业不能参与强制劳动，更不能从中获益。德国官方也必须利用一切场合和中国方面公开、明确地谈论人权问题。"

"但是，就像德国总理肖尔茨不久前在瑞士达沃斯世界经济论坛上所说的那样，具有决定性的关键问题则是：我们如何打造一个能够让迥然不同的权力中心共同协作、且符合所有人利益的国际秩序？这个问题的答案肯定很复杂。但这就是国际政治的现实。我们现在已经明白：王顾左右而言他已经是过去式，视而不见也已经过时。"

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